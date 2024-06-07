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Galatasaray'ın yıldızından kötü haber! EURO 2024'te forma giyemeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın yıldızından kötü haber! EURO 2024&#039;te forma giyemeyecek

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson sakatlığı sebebiyle EURO 2024'te yer alamayacağını açıkladı. Nelson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Euro 2024’e gitmeyeceğim için yıkık durumdayım." ifadelerini kullandı.

Danimarka Milli Takımı'nın EURO 2024 aday kadrosunda yer alan Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelson sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Victor Nelson sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Nelson açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

YIKIK DURUMDAYIM

“Sakatlığımdan dolayı ülkemle Euro 2024’e gitmeyeceğim için yıkık durumdayım. Sakatlığım umduğumdan önce geçmedi. Çocuklara ve tüm personele başarılar diliyorum..."

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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