Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen açıklaması! Dursun Özbek tarih bile verdi

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Dünyaca ünlü Nijeryalı santrforun Suudi Arabistan'a transfer olacağı haberleriyle üzülen sarı-kırmızılı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek'in sözleriyle adeta erken bayram sevinci yaşadı. Osimhen'le devam eden görüşmelere dair bilgi veren Özbek, 'tarih' açıklamasıyla taraftarı heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın sezon başında sürpriz şekilde kadrosuna kattığı Victor Osimhen, 25'inci şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden oldu. Attığı gollerin yanı sıra 90 dakika düşmeye enerjisi ve hırslı yapısıyla kısa sürede taraftarın sevgisini kazanan 26 yaşındaki futbolcunun geleceği merak ediliyor.

Bonservisi İtalyan ekibi Napoli'de olan ve sözleşmesinde "75 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan Osimhen için Kulüp Başkanı Dursun Özbek'ten çarpıcı bir açıklama geldi.

"GALATASARAY ADASI'NDA DAVET VERDİ"

Sabah gazetesine konuşan Galatasaray Başkanı, Osimhen'in sezon başında gerçekleşen ilk transfer süreciyle ilgili, "Avrupa'da transfer sezonunun kapanması büyük etken oldu. Osimhen bir fırsat transferiydi. Galatasaray da vizyonu çerçevesinde bu fırsatı geri çevirmedi. Sonuç olarak kendisi kalitesiyle, hırsıyla şampiyonluğumuza büyük katkı verdi. Osimhen, Türk futbolu için de önemli bir kazanç oldu. Galatasaray'a karşı önemli bir aidiyet duygusu var. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşlarına Galatasaray Adası'nda verdiği davet, bunun güzel bir göstergesi" şeklinde konuştu.

"BİR HAFTAYA GÜZEL HABERLER VERİRİZ"

Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan önemli talipleri olan Nijeryalı golcünün muhtemel transferi için tarih veren Dursun Özbek, "Sadece para odaklı düşünen bir oyuncu asla değil. Karakter olarak çok iyi bir insan. Aile kavramına çok önem veriyor. Galatasaray'da kalırsa bunda sevgisi en önemli pay olacak. Bu ayrıntı çok önemli. "Görüşmeler iyi gidiyor. Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz" dedi.