Galibiyet sonrası Fatih Terim'e övgüler yağdırdı: O bir şampiyon

Panathinaikos forması giyen Anastasios Bakasetas, Aris karşılaşmasının ardından teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Aris'i deplasmanda 2-0 yenerek şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Anastasios Bakasetas, Terim için övgü dolu sözler kullandı.

Zorlu bir maçtan 3 puanla ayrıklarını belirten Bakasetas, "Bizim için önemli bir maçtı ve mutlu olacağımız tek sonuç galibiyetti, bunu başardık. Kesinlikle en iyi oyunumuz değildi ama böyle durumlarda sonuç, oyundan daha önemlidir." dedi.

BAKASETAS: FATİH TERİM BİR ŞAMPİYON

Açıklamalarına devam eden Bakasetas, "Hala çok önemli maçlarımız var. Hedefimize ulaşmak için maç maç gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörü Fatih Terim'le ilgili görüşlerini de aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Fatih Terim'in tecrübesi var, onu destekliyoruz, buraya neden geldiğini biliyoruz, o bir şampiyon." sözlerini sarf etti.

Panathinaikos'ta 13 maçta sahaya çıkan Bakasetas, 4 kez gol sevinci yaşadı.