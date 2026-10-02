Gana'da Carlos Queiroz dönemi sona erdi

Gana Futbol Federasyonu'nun (GFA) açıklamasında, Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz ile mevcut koşulların değerlendirilmesinin ardından sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Gana Milli Takımı'nda taklaşık bir ay önce yeniden göreve getirilen Carlos Queiroz'un ayrılığında, son olarak Gambiya'ya karşı 4-2'lik yenilginin etkili olduğu kaydedildi.

BİRLİK VE DESTEK ÇAĞRISI

73 yaşındaki çalıştırıcı, açıklamasında Gana'ya ve oyunculara teşekkür ederek, "Yetenek ve potansiyel var. Birlik, destek ve doğru ortamla bu nesil Gana için büyük işler başarabilir" ifadelerini kullandı.

Gana, Carlos Queiroz yönetiminmde 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynadığı ilk 2 maçtan puan çıkaramadı.

Nisan 2026'da Gana'nın başına getirilen Queiroz, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımı yönetmişti. Dünya Kupası'nın ardından görevi sona eren deneyimli teknik adam, 2 Eylül'de yeniden Gana Milli Takımı'nın başına geçmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala