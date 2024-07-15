Gareth Southgate, mağlubiyetin sebebini açıkladı! 'Bacaklar tükenmeye başladı'

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, İspanya'ya kaybettikleri EURO 2024 şampiyonluğu hakkında konuştu. Southgate, mağlubiyetin sebebini açıkladı.

EURO 2024 finalinde İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve 4.kez kupayı ülkesine götürdü. Nefes kesen finalin ardından İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate açıklamalar yaptı.

İngiliz teknik adam şu ifadeleri kullandı:

DAHA FAZLASINI VEREMEZDİK

"Bir final kaybetmek inanılmaz derecede zor. Öncelikle, İspanya'yı tebrik ederim. Turnuvanın en iyi takımı onlardı. Bu gece de iyi olan onlardı. Ancak oyuncularımız da inanılmazdı. Herkese inanılmaz geceler yaşattılar. Çaba, istek ve karakter açısından daha fazlasını veremezlerdi. Bu gece yeterli olamadık.

BÜYÜK BİR BEDEL ÖDEDİK

Topu yeterince iyi tutamadık. Aslında, özellikle ilk yarıda iyi savunma yaptık, onların olasılıklarını sınırladık. Ancak gol yiyene kadar topu iyi kullanmadık. Sonrasında oyuna denge getirdik. Ancak turnuvadaki fiziksel sorunlar, uzatma süreleri ve bu gece topa sahip olma süremizin azlığının sonunda büyük bir bedel ödedik.

HATALARIN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Hatalar yapmamızın nedeni bence bacakların tükenmeye başlamasıydı. Oyuncularım final maçını 85. dakikaya kadar zorladı. Gerçekten inanılmazlardı."