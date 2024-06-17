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Haberler > Spor > Gio bilet kesiyor! Beşiktaş’ın yeni hocası gönderilecekleri belirlemeye başladı

Gio bilet kesiyor! Beşiktaş’ın yeni hocası gönderilecekleri belirlemeye başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Takımı altı aydır takip eden Hollandalı teknik adam, Ante Rebic, Amartey,  Zaynutdinov, Umut ve Chamberlain’i kesin olarak istemiyor

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronkhorst 10 gün sonra Ümraniye’de mesaiye başlayacak. Hollandalı teknik adam bu sırada boş durmuyor. Transferini istediği Berghuis’i ikna etmeye çalışan Hollandalı, bir yandan da gönderilecekleri belirlemeye başladı. Takımı ocak ayından bu yana takip eden 49 yaşındaki teknik adam, birinci kamp döneminde gönderilecek oyuncuları belirleyecek. Van Bronckhorst beş isim için ise kampı beklemeyecek.

KİRALIKLARI BEKLİYOR

Koşan, savaşan ve disiplinli bir takım kurmak isteyen başarılı çalıştırıcı, bu profile uymayanları takımda görmek istemiyor. Bu doğrultuda verdiği raporda Rebic, Amartey, Zaynutdinov, Umut ve Chamberlain’i kesin olarak takımda istemediğini yönetime bildiren Gio, geçen sezon kiralık olarak gönderilenleri ise kampa bekleyecek. Rosier, Onana, Kartal Yılmaz ve Montero, takımda kalmak için kamp döneminde Giovanni van Bronkhorst’un gözüne girmeye çalışacak. 

Dİ MARİA'DA BİR UMUT

Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Angel di Maria için Beşiktaş devreye girmiş, ancak yıldız oyuncu ABD’ye gitmeyi isteyince planlar bozulmuştu. Yine de Di Maria için yeni bir umut doğdu. İnter Miami ile anlaşamayan Arjantinli yıldız için Beşiktaşlı yetkililerin önümüzdeki günlerde tekrar girişimde bulunacağı öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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