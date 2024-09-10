Golbol Kadın Milli Takımı, şampiyon kadroyu Los Angeles'ta koruyacak

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yıldırım, üst üste üç paralimpik oyunlarında altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın "şampiyon kadrosu"nun Los Angeles 2028'e kadar korunacağını açıkladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları sonrası AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Paris 2024'e 94 sporcuyla gidildiğini belirten Yıldırım, beklentinin o yüzden yüksek olduğunu söyledi. Organizasyonda 28 madalya kazanıldığını dile getiren Yıldırım, Paris'te ülke ve paralimpik adına büyük başarılar yakaladıklarını ifade etti.

Ayhan Yıldırım, bu başarılarda Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği imkanların büyük etkisi olduğunu vurgulayarak, "Bakanlığımızın verdiği imkanları sahada olması gerektiği gibi değerlendirdik. Sporcularımıza yatırım yaptık. Sporcularımız, en iyi kamplarda antrenman yaptı, en iyi malzemeleri kullandı ve en iyi profesyonellerle çalıştı. Ayrıca sporcularımız kendilerini geliştirmek için desteğimizle uluslararası birçok müsabakaya katıldı." diye konuştu.

"KAMUOYU, GOLBOL KADIN MİLLİ TAKIMIMIZIN DÜNYANIN EN İYİSİ OLDUĞUNU İFADE EDİYOR"

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı'nın altın madalya kazandığını anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Golbol Kadın Milli Takımı'mızın genç bir kadrosu var. En tecrübeli sporcumuz Sevda Altunoluk daha 30 yaşını yeni bitirdi. Diğer sporcularımız 20-23 yaş arasında. Daha önce 'hedefimiz hep 2024 demiştik' ama 2028'i de hayal etmiştik. Çok şükür 2024'te altın madalya nasip oldu. İyi bir kadroya sahibiz. Sürekli performanslarını yükselten sporcular. Dünyanın en iyi takımı olmak isteyen ülkelerin mutlaka bizi yenmeleri gerekiyor. Herkes bize karşı motive çıkıyor. Bize bir gol atsalar bile çığlık atıyorlar. Berabere kaldıkları zaman bile mutlu oluyorlar. Kamuoyu, Golbol Kadın Milli Takımı'mızın dünyanın en iyisi olduğunu ifade ediyor. 2026'da Avrupa Şampiyonası, 2027'de Dünya Şampiyonası var. Bütün müsabakaları kazanmak zorundayız. Los Angeles 2028'de kadromuz aynı kalacak. Altyapıdan A Takım'a çıkacak birçok sporcumuz var. Ancak A Takım'dan kimse ayrılmayacak. İnşallah 2028'de de ülkemize aynı başarıyla dönmeyi hedefliyoruz."

Ayhan Yıldırım, Los Angeles 2028'e kadar plan ve programlarının hazır olduğunu aktararak, "Hedefimiz her zaman daha yükseğe çıkabilmek. Aynı motivasyonla Los Angeles 2028'e hazırlanacağız. Golbol Takımı'mız şampiyon oldu, gurur duyduk. B1 Futbol Takımı'mız 7. oldu. İnşallah 2028'e hem golbol kadın-erkek takımlarımız hem de B1 Futbol Takımı'mızla katılmayı istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Paris'te her zaman yanlarında olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve bakan yardımcıları ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu'ya teşekkür eden Yıldırım, elde ettikleri başarıları görme engelliler camiasına armağan ettiğini sözlerine ekledi.

GOLBOL KADIN MİLLİ TAKIMI, PARALİMPİK OYUNLARDA EN FAZLA ALTIN MADALYA KAZANAN EKİP OLDU

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazanmıştı.

Rio 2016, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazanan görme engelli milli sporcular, Türk spor tarihine geçerek, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip olma başarısı gösterdi.

Milli takıma altın madalyayı getiren teknik direktör Gültekin Karasu yönetimindeki kadroda Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altan yer almıştı.