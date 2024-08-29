Golbol Kadın Milli Takımımız Brezilya ile 3-3 berabere kaldı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'yla 3-3 berabere kaldı.
Golbol Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya ile 3-3 berabere kaldı
South Paris Arena 6'da gerçekleştirilen golbol müsabakalarında, son iki paralimpik oyunların şampiyonu Türkiye, Tokyo 2020'de 4. olan Brezilya'yla karşılaştı.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.
İlk yarısı 2-2 berabere biten karşılaşmada, ikinci devrede de karşılıklı goller oldu ve müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi.
Golbol Kadın Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Çin'le karşılaşacak.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı