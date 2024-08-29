Golbol Kadın Milli Takımımız Brezilya ile 3-3 berabere kaldı

South Paris Arena 6'da gerçekleştirilen golbol müsabakalarında, son iki paralimpik oyunların şampiyonu Türkiye, Tokyo 2020'de 4. olan Brezilya'yla karşılaştı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

İlk yarısı 2-2 berabere biten karşılaşmada, ikinci devrede de karşılıklı goller oldu ve müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi.

Golbol Kadın Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Çin'le karşılaşacak.