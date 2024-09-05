Golbol Kadın Milli Takımımız finalde! Hedef üst üste 3. altın, rakip İsrail
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Golbol Kadın Milli Takımı, Brezilya'yı 3-1 yenerek Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi.
South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, Brezilya ile karşılaştı.
İlk yarıyı 3-1 önde kapatan milli takım, ikinci devrede üstünlüğünü koruyarak maçı 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Türkiye, yarın finalde TSİ 18.45'te İsrail'le karşılaşacak.
Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste 3. kez finalde yer alacak.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı