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Golbol Kadın Milli Takımımız finalde! Hedef üst üste 3. altın, rakip İsrail

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Golbol Kadın Milli Takımı, Brezilya'yı 3-1 yenerek Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi.

South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, Brezilya ile karşılaştı.

İlk yarıyı 3-1 önde kapatan milli takım, ikinci devrede üstünlüğünü koruyarak maçı 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Türkiye, yarın finalde TSİ 18.45'te İsrail'le karşılaşacak.

Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste 3. kez finalde yer alacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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