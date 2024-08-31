Golbol Kadın Milli Takımımız, Paris'te İsrail'i devirdi, çeyrek finale çıktı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 31 Ağustos 2024 12:21 - Güncelleme: 31 Ağustos 2024 12:30 - Güncelleme:

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü maçında İsrail ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk maçında Brezilya ile 3-3 berabere kalan, ikinci mücadelesinde ise Çin'e 7-5 kaybeden milliler, İsrail'i yendi. Golbol Kadın Milli Takımımız sahadan 5-4 galip ayrıldı.