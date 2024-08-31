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Golbol Kadın Milli Takımımız, Paris'te İsrail'i devirdi, çeyrek finale çıktı

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Golbol Kadın Milli Takımımız, Paris&#039;te İsrail&#039;i devirdi, çeyrek finale çıktı

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü maçında İsrail ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk maçında Brezilya ile 3-3 berabere kalan, ikinci mücadelesinde ise Çin'e 7-5 kaybeden milliler, İsrail'i yendi. Golbol Kadın Milli Takımımız sahadan 5-4 galip ayrıldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımımız, grubun son mücadelesinde İsrail ile karşı karşıya geldi.

A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya ile 3-3 berabere kalan milliler, ikinci karşılaşmada ise Çin'e 7-5 kaybetti.

Golbol Kadın Milli Takımımız, Paris'te İsrail'i devirdi, çeyrek finale çıktı - 1. Resim

İsrail karşısına 1 puanla çıkan ay-yıldızlı ekibimiz, rakibini 5-4 yenerek 4 puana yükseldi.

Golbol Kadın Milli Takımımız, 3 Eylül Salı günü çeyrek final karşılaşmasına çıkacak. 
 

Düzenleyen:  - Spor
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