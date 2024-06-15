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Gözler Mourinho’da! Gidecekleri kampta belirleyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, kiralık oyuncuların dönmesiyle fazlaca şişecek olan kadroyu 25 kişiye indirecek.

Portekizli çalıştırıcı, kamp sonunda elden çıkarılacakları, kiralık gönderilecekleri belirleyecek. Kadroda düşünülmeyen oyuncuların yanı sıra Oosterwolde gibi talibi çok olan isimler de astronomik teklif gelirse gönderilecek.

YÖNETİM MOURİNHO'NUN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA GAZA BASACAK

Bu süreçte takımda gelecekleri net olmayan Umut Nayir, Emre Mor, Crespo ile ilgili nihai karar verilecek. Bayram sebebiyle transfer çalışmalarını rölantiye alan yönetim, Mourinho’nun talepleri doğrultusunda gaza basacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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