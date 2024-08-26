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Göztepe'den Tahkim Kurulu'na itiraz! 2 maç saha kapatma cezası almıştı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Göztepe&#039;den Tahkim Kurulu&#039;na itiraz! 2 maç saha kapatma cezası almıştı...

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Göztepe, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe maçı sonrası verilen cezalar için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini açıkladı.

Süper Lig'in 2. haftasında oynadığı Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe, bu kararın değişmesi veya indirim alması için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Göztepe Spor Kulübü olarak, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü açıklanan PFDK kararına ilişkin itirazımızı Tahkim Kurulu'na yapmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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