G.Saray-Young Boys maçı sonrası Okan Buruk için olay sözler! "Kibirli cümleleri..."

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında veda etti. Sarı-kırmızılı ekip, 3-2 kaybettiği ilk mücadelenin rövanşında sahasında 1-0 yenildi ve Devler Ligi defterini erken kapattı. Cimbom'un sürpriz vedasını spor yazarları değerlendirdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasını geçemedi. İsviçre'de 3-2 yenildiği rakibi Young Boys'a RAMS Park'ta da 1-0'lık skorla mağlup oldu. 2 karşılaşmada da üstün bir futbol ortaya koyamayan Aslan, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Galatasaray'ın performansını spor yazarlardı değerlendirdi. İşte o yorumlar...

UĞUR MELEKE: OKAN BURUK İLK 45 DAKİKADA KAYBETTİ

Dün Ali Sami Yen’de ilk 45 dakikanın sonunda ikili mücadele istatistikleri şöyleydi: Yerde Galatasaray yüzde 34, Young Boys yüzde 66... Havada Galatasaray yüzde 22, Young Boys yüzde 78... Ben uzun zamandır bir takımın bir başkasına ikili mücadele anlamında bu kadar ezildiğini anımsamıyorum yazacaktım ki sonra hatırladım: Bir hafta önce aynı Galatasaray, aynı Young Boys karşısında yaşamıştı bu sıkıntıyı! (HÜRRİYET)

LEVENT TÜZEMEN: OKAN BURUK VE HATALI TERCİHLERİ

Okan hocanın kafası çok dalgın. 2 senedir G.Saray'ı şampiyon yapan Okan hocanın ilk kez bir maça birbirini tamamlamayan oyunculardan kurulu bir ilk 11 çıkardığını gördüm. Ziyech sahada yok; koşmuyor, adam kovalamıyor. Barış'ın bölgesi, Ziyech'in bu laubaliliği yüzünden koridor oldu. Sara, temaslı oyuna girmiyor, sadece top ayağındayken oynamaya çalışıyor. Sürpriz şekilde ilk 11'de başlayan Köhn, tüm ikili mücadeleleri kaybettiği gibi orta bile yapamadı. Tribünler Ziyech çıkmalı, Mertens girmeli, Sara yerine Kerem Demirbay dahil olmalı yorumları yapıyor. Okan hoca sanki kuralmış gibi Ziyech'i ve Sara'yı tam 45 dakika oyunda tuttu. Son andaki Köhn tercihi etkisiz kaldı. Young Boys takımı orta alanda gerekli dalga kıranı bulamayınca G.Saray takımı üzerine kolay, çabuk ve etkili geldi. Okan hoca ikinci yarı Ziyech ve Köhn'ü kenara aldı ve 9 milyon Euro'luk Jelert'i sağ beke, Berkan'ı da sol beke çekti. Bu değişim bile G.Saray'a bir hareketlilik getirdi. Özellikle Kerem-Berkan ikilisi uyumlu oynamaya başladı. Ama asıl sorun orta sahadaydı, Sara'yı oyundan çok geç aldı. (SABAH)

ÖMER ÜRÜNDÜL: TEKNİK SORUN

Galatasaray, ilk maçın ilk devresinden çok daha kötü bir ilk yarıyı dün gece sergiledi… Rakip ilk dakikadan itibaren dalga dalga Galatasaray'ın üzerine geldi. Sayısız şut çektiler, sayısız korner kazandılar. Geriden o kadar hızlı ve garantili çıktılar ki Galatasaray sürekli geriye koşmak durumunda kalarak, fiziki tahribat yaşadı. Hücumda ise hiçbir varlık gösterilemedi. İlk yarının 0-0 bitmesi gerçekten büyük bir şanstı. Peki neden böyle oldu? Bunun tek nedeni; Okan Buruk'un son derece hatalı ilk 11'iydi. Rakip vasat bir takım da olsa saha içi düzeni olan ve fizik açıdan koşan bir takım. İcardi ve Ziyech fizik açıdan çok güçsüz… Böyle bir durumda bir de Batshuayi ile birlikte çift santrforlu düzenle sahaya çıktığınız zaman sağlıklı bir düzen oturtmanız mümkün olmaz. İkinci yarıya Okan Buruk iki hamleyle başladı. Aslında çift forvete devam etmemesi gerekiyordu ama devam etti. Ancak Barış Alper'in öne gelmesi ve yürüyerek oynayan Ziyech'in çıkması dahi ikinci yarıda saha içi dengelerini değiştirdi. Rakibin ara ara etkili kontratakları vardı ama Galatasaray da bayağı bir baskı kurdu. 2-3 tane de çok tehlikeli pozisyon oldu. Ama beklenen gol bir türlü gelmedi. Son 3 dakikaya girilirken gole çok yakın şut, rakibin sırtından döndü ve o topun dönüşündeki kontratakta Young Boys işi bitiren golü buldu. Maç başından beri çok gergin ve sinirli olan Muslera da kırmızı kartı görüp oyunu tamamlayamadı. İki maça baktığımızda Galatasaray kesinlikle turu geçecek futbolu sergileyemedi. Teknik adam hataları buna zemin hazırladı. Young Boys da hak ederek tur kapısını açtı. (SABAH)

BÜLENT TİMURLENK: OKAN BURUK'UN KİBİRLİ CÜMLELERİ 11'DEN BELLİ

Ne önceki sezon 14 ne de geçen sezon 17 maç arka arkaya kazanmış olmanız dün gece için referans değilken Okan Buruk'un maç öncesindeki basın toplantısında başarının getirdiği kibirle kurduğu cümleler dün sahaya çıkan 11'den belliydi. Young Boys'u iki farklı mağlup etmesi gereken takımının taze istatistiklerinde, her maçta gol yemek, Konya'dan 17 hücum yedikten sonra İsviçre'ye uçmak, orta sahayı hafife almak yazıyordu. Rakip ilk 20 dakikada fizik gücüyle Galatasaray'ı ezerken Buruk'un çift santrforlu oyununda Sara ve Lucas nereye koşacaklarını bilmiyorlar ve hücum hattıyla takım 4-2-4 ile rakibe "buyur gel" diyordu. İlk yarıda Galatasaray kalesine 11 hücum geliştiren, nefis oynayan sol beki Hadjam ile 60 metre top süren İsviçre ekibi karşısında Galatasaray momentumu sadece 60-75 arasında alırken sahada koskocaman bir soru işareti vardı. En güçlü kanat oyuncusu Barış, 9 milyona Jelert alınmışken sağ bekte başlamış, Berkan da ikinci yarıda sol bek görev yaptı. Bu da Okan Buruk ve futbol direktörünün eseridir!... Bu Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk 3 aylık performanslarıyla Galatasaray'ı Avrupa Ligi'ne taşıdılar (!) Eserleriyle övünebilirler!.. Bir son not daha Buruk'a: "Bu takımı eleştirenlere "Real Madrid, Man.City tutun" dediniz. Hatırlatırım siz İnterli, Beşiktaşlı, B. Belediye, Elazığ, Gaziantep, Sivas, Göztepe, Akhisar, Rize ve Başakşehirli olduğunuzda dün stadyumdaki 50 bin, televizyon başındaki milyonlar Galatasaraylıydı… Oyunu beğenmeyenlere akıl vermek yerine Şampiyonlar Ligi bileti verecektiniz bu kulübe… "Ne oynadığımız sistemi bilen var" diye önceki gün yakınıyordunuz. Dün 20 dakikada 3 futbolcunuz ellerini açmış top atacak adam arıyordu sahada.. (SABAH)

HALİL ÖZER: ZATEN BU ORGANİZASYONA AYIP

Sahaya çıkardığın ilk on bir bir felaket. Bu kadronun başarılı olabileceğini nasıl düşündün hocam? Adamların fizik gücü senin üstünde. Üstelik iyi hocaları var. Bu on birle hangi cesaretle sahaya çıktın? Bu maçın farklı yenilgiyle bitmemesi mucize. Ama bu mucizeyi bile değerlendiremedin. Eğer sen Şampiyonlar Ligi’nin son maçının ikinci yarısına Berkan Kutlu ve Kerem’i kurtarıcı olarak sahaya sürüyorsan zaten bu organizasyona ayıp. Tabii bu da yönetime yazar. Sadece Okan hocaya değil.

(Milliyet)

AHMET ÇAKAR: ÇANLAR BANGIR BANGIR ÇALIYOR

Muslera ilk maçta çok düşündürücü goller yedi. Dün gece de baskının arttığı dakikalarda manasız şekilde ortamı gerdi, oyundan çıkan Young Boys'lu oyunculara müdahale etti, takımın ritmi bozuldu, son dakikada da golden sonra hakeme kendini attırdı. Çok düşündürücü, çok rahatsız edici bir durum. Sonuçta; Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde. Ama Muslera en az iki maç yok. Görünen o ki büyük bir ihtimal Okan Buruk da olmayacak. Galatasaray'da çanlar bangır bangır çalıyor. (Sabah)