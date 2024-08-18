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G.Saray'dan Göztepe-F.Bahçe maçıyla ilgili açıklama! Ali Koç için olay sözler

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G.Saray&#039;dan Göztepe-F.Bahçe maçıyla ilgili açıklama! Ali Koç için olay sözler

Spor Haberleri

Galatasaray, dün akşam oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. "İki kulübümüze ve tüm spor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denilen açıklamanın devamında Ali Koç'la ilgili çok sert ifadeler yer aldı. Sarı-kırmızılılar, tüm olayların içinde Ali Koç'un olmasına vurgu yaparken, "Dün yaşanan olayların da içinde olması tesadüf değildir" şeklinde açıklama yaptı.

Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig müsabakasında Ali Koç'a yapılan saldırı spor kamuoyunun 1 numaralı maddesi oldu. Saldırgan Fatih Özkan ev hapsiyle cezalandırılırken, TFF ve kulüpler, Ali Koç için geçmiş olsun mesajları yayımladı.

G.Saray'dan Göztepe-F.Bahçe maçıyla ilgili açıklama! Ali Koç için olay sözler - 1. Resim

İki kulübe geçmiş olsun diyen Galatasaray'ın açıklamasında ise Ali Koç için çok sert ifadeler yer aldı.

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

Dün oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan dolayı iki kulübümüze ve tüm spor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu hadise, milyonların tutkuyla takip ettiği Türk futbolunu kaosa sürükleyerek, toplumsal huzuru bozma senaryosunun bir devamıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, son dönemde yaptığımız uyarıların hepsi, bu ve benzeri olayların, yenileri yaşanmadan önüne geçilmesi içindi. Geçtiğimiz sezon Türk hakemlerini taraftarının önüne atarak ‘gördüğünüz yerde ifşa edin’ çağrısı yapanların, Trabzonspor’un stadında provokasyon gayretinde olanların ve maçımızdan sonra boş stadyumumuza kanunsuzca, baskın yapar gibi girerek Stat İşletme Direktörümüzü öldüresiye darp edenlerin, dün yaşanan olayların da içinde olması tesadüf değildir. O dönemde bahsi geçen hadiselere Türk futbolunun paydaşları yerinde tepki vermiş olsaydı, belki de üzücü olaylar bu noktaya gelmeyecekti.

G.Saray'dan Göztepe-F.Bahçe maçıyla ilgili açıklama! Ali Koç için olay sözler - 2. Resim

Geçtiğimiz sezon sahada FIFA kokartlı bir hakemimizi yumruklamaya kadar giden bu gerilim dolu Futbol ikliminin sorumluları ve başta sosyal medyada olmak üzere şiddeti teşvik eden, destekleyen her kim olursa olsun, engellenmelidir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, sahalarda şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha belirtip, şiddete karışan tüm bireyleri Türk futbolundan uzaklaştırmak için hukuk başta olmak üzere tüm caydırıcı tedbirlerin vakit kaybetmeksizin devreye sokulması için çalışacağımızı Türk spor kamuoyuna duyururuz.

Düzenleyen:  - Spor
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