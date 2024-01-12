Hafta sonu tüm maçlarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu kararı alındı

12 Ocak 2024 23:20 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 23:27

MSB, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimizin şehit düştüğünü, 8 askerimizin de yaralı olduğunu bildirilmişti. Yaralı askerlerimiz hastaneye sevk edilirken bir askerimiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şeyit sayısı 6'ya, yaralı sayısı 8'e yükseldi.

SPOR KULÜPLERİNDEN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLI MESAJLARI

Spor federasyonları ve kulüpler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda federasyon ve kulüp, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

MAÇLARDA SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak maçlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan başsağlığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz şehitlerimiz anısına 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıkacak." denildi.