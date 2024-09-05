Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler Ballon d'Or'a aday gösterildi! Messi ve Ronaldo detayı...

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or'da adaylar belli oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2024 Ballon d'Or ödülüne aday gösterildi. Bir diğer milli yıldızımız Arda Güler ise Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy adayları arasında yer aldı. Öte yandan 21 yıl sonra ilk kez hem Ronaldo hem de Messi, Ballon d'Or adayları arasında yer almadı.

Futbol dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği Ballon d'Or'da adaylar açıklandı.

28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak önemli gecede, "En iyi kadın futbolcu, En iyi erkek futbolcu, Kadınlarda en iyi kulüp, Erkeklerde en iyi kulüp, Kopa Trophy, Yachine Trophy, Yılın en iyi erkek teknik direktörü, Yılın en iyi kadın teknik direktörü" ödülleri sahiplerini bulacak.

HAKAN EN İYİLER ARASINDA

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, en iyi futbolcuya verilecek bu önemli ödülün aday listesinde yer aldı.

Milli futbolcu ile birlikte Ballon d'Or'a aday gösterilen diğer isimler şöyle: Jude Bellingham, Dani Carvajal, Ruben Dias, Artem Dovbyk, Phil Foden, Alejandro Grimaldo, Erling Haaland, Mats Hummels, Harry Kane, Toni Kroos, Ademola Lookman, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Martin Odegaard, Dani Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka, William Saliba, Federico Valverde, Vinicius Junior, Vitinha, Nico Williams, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Lamine Yamal.

ARDA EN İYİ GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜNE ADAY

Real Madrid forması giyen Arda Güler, 21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen Kopa Trophy'e aday gösterildi.

Milli futbolcu ile birlikte bu ödüle aday gösterilen diğer isimler şöyle: Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathy Tel, Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery.

Yachine Trophy (En iyi kaleci ödülü) adayları: Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andrei Lounine, Mike Maignan, Giorgi Mamardachvili, Emiliano Martinez, Unai Simon, Yann Sommer, Ronwen Williams.

En iyi kulüp adayları: Borussia Dortmund (Almanya), Girona (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere).

Yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları: Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de la Fuente (İspanya), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (Arjantin).

21 YIL SONRA İLK!

Ballon d'Or'u uzun yıllardır domine eden Messi ve Ronaldo, tam 21 yıl sonra bu ödüle aday gösterilmedi. En son 2003 yılında hem Ronaldo hem de Messi adaylar arasında yoktu.

Öte yandan Messi 8 kez, Ronaldo ise 5 kez bu büyük ödülü kazandı.