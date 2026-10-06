Hakem Yasin Kol'a şike tutuklaması

Türk futbolunda bir şok daha; Süper Lig hakemi tutuklandı. Yıllardır ülkeyi geren hakem hataları artık gölgede kaldı... Kol cezaevinde...

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Futbolumuzda yıllardır konuşulan ve ülkeyi gerdikçe geren hakem hataları artık hafif kaldı! Çünkü futbolumuzda, hakemlik dünyamızda dün görülmemiş şekilde utanç verici bir gelişme yaşandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol’un savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı. Yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de, “resmî belgede sahtecilik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜKERRERLER ELENDİ

Yasin Kol’a ilişkin 41 IBAN’dan banka hareketleri, maç takvimi ve dijital yazışmalar soruşturmanın en dikkat çekici bölümünü oluşturdu. Bilirkişi incelemesinde ilk etapta para trafiği 135 milyon lira bulundu. Fakat tekrar olduğu tespit edildi ve mükerrer kayıtlar ayıklandı. Sonrasında bu rakam 84 milyon 181 bin liraya düştü. Bunun yaklaşık 34,5 milyon lirası Kol’un kendi hesapları arasındaki hareketlerden, yaklaşık 49,5 milyon lirası ise üçüncü kişilerle yapılan transferlerden oluştu.

MAÇ GÜNLERİ TRANSFER

Dosyanın en çarpıcı tespiti ise para transferleri ile maç tarihleri arasındaki ilişki oldu. Yasin Kol ile aynı maçlarda görev yapan hakemlerle yapılan 50 işlem, ortak maçların üç gün öncesi ile iki gün sonrasındaki döneme denk geldi. Bu işlemlerin 47’si Kol’dan diğer hakemlere yapılan ödemelerdi. Bunların 44’ünde Kol maçın hakemi, para gönderilen isimler ise yardımcı veya dördüncü hakemdi. Daha dikkat çekici olan ise 47 ödemenin 40’ının maç başladıktan sonra yapılmış olması.

Yasin Kol

BU TESADÜF OLAMAZ

Bilirkişi, bu yoğunluğun tesadüf olup olmadığını da test etti. Maç takvimi 24 farklı şekilde ileri ve geri kaydırıldığında aynı döneme denk gelen transfer sayısı ortalama 3,71, en fazla 8 oldu. Gerçek takvimde ise sayı 50’ye ulaştı. Raporda bu durumun rastlantısal dağılımla açıklanamayacak ölçüde maçlarla bağlantılı olduğu vurgulandı; ancak ödemelerin amacının tespit edilemediği belirtildi.

ÖDEMELER NE İÇİN?

Dosyada şu aşamada en büyük soru işareti, maçların hemen ardından yardımcı ve dördüncü hakemlere yapılan 40 ödemenin neyin karşılığı olduğu. Bilirkişi bu ödemelerin zamanlamasının tesadüfi olmadığını ortaya koyarken, banka kayıtlarından amacını belirleyemedi. Soruşturmanın bundan sonraki seyrini, bu ödemelerin açıklanması ve dijital materyallerden çıkacak yeni bulguların belirlemesi bekleniyor.

Yasin Kol

AVUKAT MI HAKEM Mİ?

Dosyada bir başka dikkat çekici başlık Onur Tomak oldu. Banka kayıtlarında Onur Tomak’tan Yasin Kol’a 12 işlemde 1 milyon 880 bin lira geldiği, aynı isimli vergi kaydından da ayrıca 100 bin lira transfer bulunduğu tespit edildi. İşlemlerden birinin açıklamasında “borç para”, bir diğerinde ise “borç olarak gönderilen” ifadesi yer aldı. Yasin Kol ise ifadesinde Tomak’ın avukatı olduğunu, hakaret davalarından tahsil edilen tazminatların kendisine gönderildiğini savundu.

BİLİRKİŞİ İNCELEME YAPIYOR

Aynı soruşturma dosyasında yer alan 26-27 Aralık 2024 tarihli hakem terfi sınavı listelerinde “Onur Tomak” adı, bölgesel yardımcı hakemlikten klasman yardımcı hakemliğine geçişte aday listesinde 20., kazananlar listesinde 13. sırada yer aldığı görüldü. Bilirkişi ise banka kayıtlarındaki Onur Tomak ile sınav listesindeki kişinin aynı kişi olduğunun kimlik numarası bulunmadığı için kesinleştirilemediğini kaydetti. Bu konuda incelemelerin yoğun olarak sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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