Haluk Yürekli ile Gökhan Dinç arasında kriz! Acun Ilıcalı kavgası ayrılık getirdi

'Spor Gecesi' adlı YouTube programının iki yorumcusu Gökhan Dinç ile Haluk Yürekli, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden yönetici Acun Ilıcalı hakkında yorumda bulunurken bir anda tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginlik büyüdü ve program apar topar bitirildi. Yürekli günlerdir yayına çıkmazken, kanalın geleceği merak konusu oldu.

Spor gazetecileri Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç tarafından 2021 yılında YouTube'da kurulan ve Galatasaray haberleriyle dikkat çeken 'Spor Gecesi' adlı kanal, son günlerde Acun Ilıcalı yorumları ve ayrılık kriziyle gündemde. Gökhan Dinç

GALATASARAY TESİSİNDE ESAT YONTUNÇ-OKAN BURUK BULUŞMASI

Yeniçağ'da yer alan habere göre; 13 Haziran'da Yürekli ve Dinç, kanalda canlı yayın yaptı. İkili arasında Acun Ilıcalı konusunda tartışma çıktı. Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontunç'un Galatasaray tesislerinde teknik direktör Okan Buruk'la bir araya gelmesini eleştiren Yürekli, program arkadaşından tepki gördü.

"ARŞİVCİ DEMİŞTİN" SÖZLERİ KAVGA ÇIKARDI

Dinç'in "Bora Bahçetepe getirmiş. Okan Buruk ne yapacaktı ki?" demesi üzerine Yürekli, "Sen Acun Ilıcalı ile bir sürü şey yaşamışsın. Kafana silah dayasalar onunla oturur musun? Ben asla oturmam" sözlerini sarf etti. Dinç, "Silah dayamasalar bile otururum belki" cevabını verdi. Haluk Yürekli'nin "Adama arşivci demiştin" hatırlatması sonrası ise Gökhan Dinç, kanalı izleyenlerden tepki gördü.

"İŞ BAŞKA TARAFA GİTTİ"

Programa gelen yorumları okuyan Dinç, "Haluk başka tarafa doğru gitti iş. Bana kalsa sen de Murat Aşık'la (Fenerbahçe yorumcusu) program yapmazdın. Sen ayrıl istersen, ben insanlarla konuşayım. Yorumları ciddiye alıyorum" ifadelerini kullanırken, program bir süre sonra bitirildi.

GÜNLERDİR BİRLİKTE YAYIN YAPMIYORLAR

Haluk Yürekli'nin kızı 15 Haziran'da evlenirken, Gökhan Dinç düğüne gelmedi. 16 Haziran gecesi tek başına yayına çıkan Dinç, "Bu akşam Haluk Yürekli özel işleri sebebiyle aramızda olamayacak" dedi. O tarihten sonra ikili, Spor Gecesi'nde bir araya gelmedi.

"ALLAH'IN BİLDİĞİNİ KULDAN SAKLAMANIN ANLAMI YOK"

Haluk Yürekli, 343 Digital YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Gökhan Dinç ile aralarında sorun olduğunu kabul etti: Düğün sonrası yayınlara çıkamadım. İnsanlar neler olduğunu merak ediyor. Spor Gecesi'nin yarısı benim. Hayatta kırgınlıklar oluyor. Allah'ın bildiğini kuldan saklamanın anlamı yok. Gökhan ile çok eski dostuz, 30 yıla dayanan arkadaşlığımız var. Sorunları çözeriz aramızda. Spor Gecesi ile ilgili müzakere içindeyiz, oraya çok emek verdik. Kanalın nasıl devam edeceği konusunda 10 gün içinde karar vereceğiz. Oradan ayrılmak söz konusu değil. Spor Gecesi'nin başka bir yere evrilmesi gerekiyor, belki daha büyüteceğiz. Gökhan ile sorun olur ama çözeriz. Kol kırılır yen içinde kalır.

Haluk Yürekli

"SORULARIN MUHATABI BEN DEĞİLİM"

Gökhan Dinç ise çıktığı YouTube yayınında, Acun Ilıcalı yorumları sebebiyle arasının açıldığı Haluk Yürekli'nin programlara gelmediğini söyledi: Spor Gecesi bizim için çok değerli. Sürekli insanlar 'Haluk niye yok?' diye sorduklarında cevap vermedim. Çünkü ben her zamanki saate yayın açıyorum. Soruların muhatabı ben değilim. Buranın kapanması söz konusu değil.