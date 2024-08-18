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Hatayspor ile Kasımpaşa 3 puan için kozlarını paylaşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hatayspor ile Kasımpaşa 3 puan için kozlarını paylaşacak

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sezonun ilk maçında Galatasaray'a 2-1 yenilen Hatayspor Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligin 1. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Hatayspor, yeni sezonda sahasında oynayacağı ilk maçta rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, karşılaşmanın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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