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Haberler > Spor > Hatayspor'a "Bashiru" piyangosu! Nijeryalı orta saha, 7 milyon euroya Lazio'ya gidiyor

Hatayspor'a "Bashiru" piyangosu! Nijeryalı orta saha, 7 milyon euroya Lazio'ya gidiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatayspor&#039;a &quot;Bashiru&quot; piyangosu! Nijeryalı orta saha, 7 milyon euroya Lazio&#039;ya gidiyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hatayspor'da geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fisayo Dele-Bashiru, İtalya yolcusu. Hatayspor ile Lazio Nijeryalı orta sahanın transferi için 7 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı.

Hatayspor'un başarılı futbolcusu Fisayo Dele-Bashiru'a İtalya'dan talip çıktı. Lazio ile Hatayspor, Bashiru transferi için anlaşma sağladı. Nijeryalı orta saha 7 milyon euro karşılığında transfer olacak. 

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN İTALYA'YA GİDECEK 

Bashiru'nun kısa süre içinde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Daha sonra da transferin resmi olarak açıklaması planlanıyor. 

HATAYSPOR'U RAHATLATACAK 

Transferin gerçekleşmesiyle ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Hatayspor da rahatlayacak. 

BASHİRU'NUN HATAYSPOR KARNESİ 

Hatayaspor'un 2023 yılının temmuz ayında İngiliz ekibi Sheffield Wednesday'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dele-Bashiru, geçen sezon çıktığı 39 resmi maçta 9 gol atıp, 6 da asist yaptı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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