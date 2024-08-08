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Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli Yujin Kim'e yenildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli Yujin Kim&#039;e yenildi

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli rakibine yenildi. Hatice Kübra İlgün, Yujin Kim'in finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkmaya hak kazanacak.

 
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli rakibine 2-0 mağlup oldu.

Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 57 kilo son 16 turunda Güney Kore'den Yujin Kim'le karşılaştı.

Rakibine 2-0 yenilen Hatice Kübra İlgün, Yujin Kim'in finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkmaya hak kazanacak.

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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