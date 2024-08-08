Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli Yujin Kim'e yenildi
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli rakibine yenildi. Hatice Kübra İlgün, Yujin Kim'in finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkmaya hak kazanacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli rakibine 2-0 mağlup oldu.
Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 57 kilo son 16 turunda Güney Kore'den Yujin Kim'le karşılaştı.
Rakibine 2-0 yenilen Hatice Kübra İlgün, Yujin Kim'in finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkmaya hak kazanacak.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı