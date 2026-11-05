Houston Rockets evinde kaybetti: Alperen Şengün'ün "triple-double"ı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, evinde Minnesota Timberwolves'a 117-107 yenildi. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün; 17 sayı, 12 ribaund, 10 ribaund ile "triple double" yaptı.

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NBA'de normal sezon heyecanı 15 karşılaşmayla devam etti. Philadelphia 76ers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 112- 106'lık skorla mağlup etti ve üst üste 5, toplamda 8'inci galibiyetini elde etti.

Philadelphia'da Jaylen Brown 30 sayı, Joel Embiid 26 sayı ve LeBron James da 13 sayıyla oynarken; milli basketbolcu Adem Bona, 14 dakika kaldığı parkede 5 sayı, 1 ribaund ve 1 top çalmayla mücadele etti.

Bu sezonki 2'nci yenilgisini alan Detroit'te ise Duncan Robinson 27 sayı, Cade Cunningham da 26 sayı kaydetti.

Adem Bona

ALPEREN'DEN TRIPLE-DOUBLE

Houston Rockets, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'a 117-107lik skorla kaybetti. Ligde 2'nci yenilgisini alan Houston'da 39 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün 17 sayı, 12 ribaund, 10 ribaund ve 3 blok ile katkı verirken; Kevin Durant, 21 sayı kaydetti.

Bu sezon 6'ncı galibiyetini kazanan Minnesota'da Ayo Dosunmu 21 sayı, LaMelo Ball da 20 sayıyla önemli rol oynadı.

Jabari Smith Jr. - Alperen Şengün

NBA'de günü toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 106 - Philadelphia 76ers: 112

Washington Wizards: 105 - Atlanta Hawks: 120

Boston Celtics: 109 - Milwaukee Bucks: 102

Brooklyn Nets: 114 - Charlotte Hornets: 104

New York Knicks: 135 - Chicago Bulls: 105

Memphis Grizzlies: 103 - Indiana Pacers: 107

New Orleans Pelicans: 120 - Utah Jazz: 113

Oklahoma City Thunder: 124 - Cleveland Cavaliers: 116

Houston Rockets: 107 - Minnesota Timberwolves: 117

Denver Nuggets: 128 - Toronto Raptors: 109

Phoenix Suns: 119 - Portland Trail Blazers: 132

San Antonio Spurs: 112 - Dallas Mavericks: 111

Sacramento Kings: 103 - Los Angeles Lakers: 116

Los Angeles Clippers: 116 - Miami Heat: 117

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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