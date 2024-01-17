İBB Adayı Murat Kurum'dan Beşiktaş'a ziyaret! Taraftara büyük müjdeyi verdi

17 Ocak 2024 15:31 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 15:41

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmaları çerçevesinde Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Hasan Arat ve yöneticilerce karşılanan Kurum'a, Cumhuriyet'in 100, Beşiktaş Spor Kulübü'nün ise 120. yılı sebebiyle tasarlanan, isminin yazılı olduğu 34 numaralı 2023-2024 sezonu formalar hediye edildi.

Bugün spor kulüplerini ziyaret ettiklerini söyleyen Kurum, "Hasan Başkanın yönetimiyle çok güzel istişarelerde bulunduk. Ve öncelikle kendisine yeni görevinde başarılar dilerim. Beşiktaşımız 120 yılı aşkın bir maziye sahip, ülkemizin en güzide kulüplerimizden biri. Beşiktaşımız özellikle futbol alanında büyük başarılar kazanmış, ülkemizi, milletimizi gururlandırmış bir kulübümüz. Ülkemizin marka değeri olan spor kulüplerinin yanında olmaya gayret gösterdik. Bakanlık döneminde TOKİ başkanlığı eliyle biz ülkemizde UEFA standartlarına uygun 19 tane stadyum inşası gerçekleştirdik. Yine bir çok spor salonunu inşa ettik."ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM'DAN ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU AÇIKLAMASI

Yapımı devam eden Abdi İpekçi Spor Salonu hakkında bilgi veren Murat Kurum, "Yine İstanbul'da gençlerimizin spor yapabilmesi için Abdi İpekçi Spor Salonu'nun inşasını da yürütüyoruz. Bu manada hep kulüplerimizin yanında olmuş, destek vermiş bir kardeşimizim. Bize ne zaman Beşiktaşımız, Fenerbahçemiz, Galatasarayımız gelse orada tesisleşme adına yapılması gereken ne varsa yapıyor, projelerimizin gerçekleşmesi adına elimizi taşın altına koyuyoruz."dedi.

'İSTANBUL'U SPOR ŞEHRİ YAPACAĞIZ'

İstanbul'un bir çok medeniyeti kültürü birleştiren bir şehir olduğunu söyleyen Murat Kurum, "Bizim amacımız bu medeniyetin, sanatın, kültürün içinde İstanbul'u bir spor şehri yapmak. İstanbullular her sabah ama Beşiktaş meydanında ama Kadıköy sahilinde ama mahallelerin içinde kuracağımız spor tesislerinde aileleriyle birlikte huzur içinde yürüsünler spor yapsınlar. Ve buralardaki alt yapı tesislerimizde amatör spor kulüplerimizle büyük kulüplerimizi birleştirip o kardeşlik hukukunu mahalleye çekmek istiyoruz. Bizim yeni Sergen Yalçınlar, Metin Ali Feyyazlar yetiştirmemiz gerekiyor. Biz yeni sporcular yetiştirmek için belediye olarak her türlü sorumluluğu üstleneceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'u spor şehri yapacaklarını söyleyen Kurum, "İstanbul'un olimpiyat şehri olabilmesi adına da bu tesisleşmeyi yapıyor olacağız. İstiyoruz ki burada büyük spor organizasyonları yapalım. Aynı zamanda bu tesisler spor turizmini de destek sağlamış olacak ki spora gelen turistimiz diğer turistimize oranla 3-4 kat daha fazla harcama yapıyor. Bu da İstanbul'un doğrudan üretimine, ticaretine, istihdamına katkı da bulunacak. Tabi biz spor kulüplerimizle içiçe olacağız. Tüm spor kulüplerimiz çözüm ortağımız olacak. 3 büyük kulübümüzün dışındaki kulüpleri de canlandıracak anlayışı İstanbul'a yansıtıp burada gençlerimiz, kızlarımız, kadınlarımız sokakta güvenle spor yapacaklar. İstanbul'u spor şehri yapacak gerekli adımları atacağız" dedi.

'TRAFİK ÇİLESİ İÇİN ACİL EYLEM'

Maç giriş ve çıkışlarında yaşanan trafiğe ilişkin de konuşan Kurum, "Trafik çilesi sadece taraftarın değil tüm İstanbullunun yaşadığı bir durum. Trafik sorununun çözümü ilişkin gerekli adımları hızlı bir şekilde acil eylem planları çerçevesinde atacağız. Beşiktaş taraftarı maça gelen tüm kardeşlerimiz güven, huzur içerisinde ve zamanında maça yetişebilecekler. Gelip burada saatlerce beklemek zorunda kalmayacaklar buna ilişkin de projelerimiz var zamanı gelince açıklayacağız" dedi.