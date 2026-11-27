Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan olaylı Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, maçta yaşanan olayların ardından İsrail takımlarını Türkiye'de istemediklerini belirterek Filistin bayrağı nedeniyle temsilcilerimize ceza verilmeyeceğini söyledi.

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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'da ağırladığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1'le geçerken karşılaşmaya çıkan tribün olayları damga vurdu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA GEÇMİŞ OLSUN"

Siyah beyazlı camiaya geçmiş olsun dileklerini ileten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Beşiktaş taraftarına geçmiş olsun. Galibiyet için Beşiktaş futbolcularının gözlerinden öpüyorum. İyi bir ders verdiler. UEFA ve polis yetkilileriyle görüştüm. 55 tane federasyon var, sadece İsrail'in federasyon başkanı ile görüşmedim. Onların bir lobisi yok orada. Yönetimde birinin olması önemli değil, biz istediğimizi yaptırıyoruz. Girişimlerimiz devam ediyor. Beşiktaş taraftarını tebrik ederim." dedi.

"İSRAİL TAKIMLARINI TÜRKİYE'YE BİZ İSTEMİYORUZ"

Hapoel Beer Sheva'nın Türkiye'ye gelmemesini kendilerinin talep ettiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "İsrail bebek katili, UEFA toplantılarında söyledim. Bunların futboldan atılması gerektiğini de çok kez dile getirdim. Bir önce Beşiktaş maçına, İsrail takımı ile oynadıkları, kafile ile gitmiştim. Bir devlet politikamız var, İsrail takımlarını Türkiye'ye biz istemiyoruz. Beşiktaş, İstanbul'da oynamak isteseydi, UEFA buna izin verirdi. İsrail takımı gelmezse, hükmen mağlup olurdu." diye konuştu.

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

"FİLİSTİN BAYRAĞI NEDENİYLE CEZA GELMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Maçın Batum'da oynanmasına ilişkin konuşmasına devam eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "UEFA güvenlik gerekçesiyle maçı başka bir ülkede oynatmak gibi gaflete düşmez. Zaten başkan dostumuz, Türkiye'ye karşı böyle bir şey içerisinde olamazlar. Bebek katili bir ülkenin takımı bu topraklarda oynayamaz. UEFA sadece güvenlik ister. Bizim devletimiz güvenliği sağlar, İstanbul’da maç oynanırdı ama biz bu ülke topraklarına gelmelerini istemiyoruz. Taşkınlıklardan ufak cezalar olabilir. Ancak Filistin bayrağı nedeniyle ceza gelmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

"DEVLET YETKİLİLERİMİZ GEREKEN GÖRÜŞMELERİ YAPTI"

Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması nedeniyle olayların bu botura geldiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı arkadaşımız. Güvenlik görevlilerinin davranışları nedeniyle böyle şeyler oldu. Gürcistan takımı Türkiye'ye gelse, bizim emniyet teşkilatı onlara bu muameleyi yapmazdı. Devlet yetkililerimiz de gereken görüşmeleri yaptı." şeklinde konuştu.

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