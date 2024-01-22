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    Icardi'nin evinden yaptığı paylaşım yok artık dedirtti! Trabzonspor zaferi sonrası meydan okudu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Trabzonspor'a karşı alınan 5-1'lik galibiyet sonrası evinde çalışmalarına devam etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Icardi, 'hazırım' mesajı verdi.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u 5-1 yenerek Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı es geçmedi.

    Zirve yarışında puanları sabitleyen Sarı-kırmızılılar, averajla ikinci sırada yer alıyor.

    Icardi'nin yedek başladığı zorlu deplasmanda rakibine 5 gol atan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu (2), Zaha (2) ve Kaan Ayhan ile farka koştu.

    Ev sahibi ekibin tek golü Enis Destan'dan geldi.

    ICARDI MESAJI EVİNDEN VERDİ

    Kısa bir aradan sonra yeniden formasına kavuşan Mauro Icardi, Trabzonspor maçının hemen ardından evinden çalışmalara devam etti.

    Gece geç saatlerde bir video paylaşan Arjantinli, soğuk bir kabine girerek rejenerasyon çalışması yaptı.

    Formasını kaptırmak istemeyen Arjantinli golcü, Zaha'nın 2 gol attığı zorlu mücadeleden sonra 'hazırım' mesajı verdi.

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray
    Haberler > Spor > Icardi'nin evinden yaptığı paylaşım yok artık dedirtti! Trabzonspor zaferi sonrası meydan okudu
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