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İddialar doğru çıktı, imzayı attı! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İddialar doğru çıktı, imzayı attı! İşte Arda Turan&#039;ın yeni takımı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan kariyerine yurt dışında devam edecek. Kulüple anlaşma sağlayıp imzayı atan Turan'ın maaşının da belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'la başarılı bir sezon geçiren teknik direktör Arda Turan, birçok Avrupa ekibinin radarına girdi. Yurt dışına açılacağı iddia edilen Turan'ı en çok isteyen ekibin Shakhtar Donetsk olduğu belirtilirken, yeni bir gelişme yaşandı.

İMZA TAMAM, RAKAM BELLİ OLDU

HT Spor'un haberine göre; Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı Yine haberde yer alan bilgiye göre, Ukrayna ekibi Arda Turan'a yıllık 2 milyon euro ödeyecek.

"MUHTEŞEM YOLCULUK VE BÜYÜK BİR TECRÜBE"

Fenerbahçe maçı sonrası konuşan Turan, "Bizim için hedeflerimiz tamamlandı, ligde kaldık. Ligin üst sıralarında kalmayı olabilirse Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyorduk. Açıkçası zihnimde ve kalbimde hep bu hedef vardı ama erken olduğunu düşünüyordum kulübümüz için. Belki de bizim için hayırlısı budur. Eyüpspor için muhteşem bir yolculuk ve büyük bir tecrübeydi" ifadelerini kullanmıştı. 

"GİDERSE ONUNLA GURUR DUYACAĞIZ"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise hocaya sadece Shakhtar Donetsk'ten değil, Avrupa'nın birkaç önemli kulübünden de teklif olduğunu belirterek "Avrupa konusunda kolaylık sağlayacağımızı ifade etmiştik. Giderse onunla gurur duyacağız" demişti.

Eyüpspor'un ise Albert Riera, Andrea Pirlo ve Fabio Cannavaro'yu teknik direktör adayları arasında değerlendirdiği öne sürülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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