İkna turu! Fenerbahçe ve Sevilla anlaştı, sıra en Nesyri’ye geldi

Sarı lacivertlilerin 1 numaralı forvet adayı için 20 milyon avroya taraflar el sıkıştı. Türkiye’ye pek sıcak bakmayan Faslı forveti ikna için Jose Mourinho devrede

Fenerbahçe’de gözler 1 numaralı forvet adayında. futboldan sorumlu yönetici Acun Ilıcalı, çok ses getirecek bir forvet alacaklarını duyururken isim çok merak ediliyordu. Jose Mourinho’nun 1 numaralı golcüsünün Sevilla’da forma giyen Youssef En Nesyri olduğu öğrenildi. Ali Koç yönetimi, İspanyol ekibiyle her konuda anlaşma sağlandı. Bonusları da içeren anlaşmaya göre sarı lacivertliler, Sevilla’ya 20 milyon avro ödeyecek. Ancak transferdeki asıl problem ise El Nesyri’nin tavrı.

YILLIK ÜCRETİNE ZAM

Daha önce bonservisine 30 milyon avro veren West Ham’ı reddeden Faslı isim, Türkiye’ye sıcak bakmaması prolem oluşturdu. Ancak devreye birçok futbolcunun onunla çalışmaya ‘hayır’ diyemeyeceği dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho girdi. Portekizli hocanın, Youssef En Nesyri ile iki üç defa telefonla görüştüğü, kendisiyle ilgili planlarını anlattığı ve iknaya yakın olduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerin Sevilla’dan yıllık 3 milyon avro alan golcüye 5 milyon avroya yakın bir ücret teklif ettiği belirtildi.

KOLA YENİ BİR SPONSOR

Sarı lacivertli kulüp Süper Lig'de giyeceği formaların sağ kolu için Alpet ile anlaştı. Alpet logosu bir sezon boyunca Süper Lig maçlarında sağ kolda yer alacak.

FENER RİTMİNİ BULAMADI

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Avusturya kampında, Avusturya 2. Lig temsilcisi Admira Wacker ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 7’de Reinhard Young ile öne geçti. 22’de Cengiz Ünder’in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Edin Dzeko gole çevirip tabelayı belirledi: 1-1.