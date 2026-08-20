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Spor

İlhan Palut'tan Fenerbahçe maçı açıklaması: Çıkacağız, mücadele edeceğiz

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İlhan Palut'tan Fenerbahçe maçı açıklaması: Çıkacağız, mücadele edeceğiz

Konyaspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü İlhan Palut, "Çıkacağız, en iyi şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

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Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına, Çaykur Rizespor maçıyla lige iyi başlamak istediklerini ancak penaltı golüyle karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi.

"DAHA İYİ PERFORMANS BEKLİYORUM"

Fenerbahçe deplasmanlarının zor olduğunu ifade eden Palut, "Çıkacağız, en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Hafta hafta takımımdan daha iyi bir performans bekliyorum" dedi.

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 40 puanla 9'uncu sırada tamamladı.
Başlık Resmiİlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 40 puanla 9'uncu sırada tamamladı.

"FENERBAHÇE MAÇI ZOR BİR MÜCADELE"

Palut, sezon öncesi kampında bazı eksikler ve sakatlıkların takımın ritim bulmasına engel olduğunu, bu nedenle istedikleri noktaya çıkamadıklarını belirtti. Takımın yavaş yavaş daha iyi olmasını beklediğini aktaran Palut, "Fenerbahçe maçı zor bir mücadele. Özellikle mücadele anlamında Çaykur Rizespor karşılaşmasının üzerine koyarak iyi bir maç çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

İlhan Palut, iyi bir kanat oyuncusunu kadroya katmak istediklerini, bu yönde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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