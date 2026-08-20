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Spor

Süper Lig’de 2'nci hafta hakemleri açıklandı

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Süper Lig’de 2'nci hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 2'nci hafta heyecanı; 21 Ağustos Cuma, 22 Ağustos Cumartesi, 23 Ağustos Pazar ve 24 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig’in 2'nci haftasında yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

21 Ağustos Cuma
21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray: Çağdaş Altay

22 Ağustos Cumartesi
19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Çorum FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail
21.30 Fenerbahçe - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

Atilla Karaoğlan
Başlık ResmiAtilla Karaoğlan

23 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Trabzonspor - Başakşehir: Ali Şansalan
21.30 Göztepe - Gençlerbirliği: Batuhan Kolak
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

24 Ağustos Pazartesi
21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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