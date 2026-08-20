Süper Lig’de 2'nci hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 2'nci hafta heyecanı; 21 Ağustos Cuma, 22 Ağustos Cumartesi, 23 Ağustos Pazar ve 24 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig’in 2'nci haftasında yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.
21 Ağustos Cuma
21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray: Çağdaş Altay
22 Ağustos Cumartesi
19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Çorum FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail
21.30 Fenerbahçe - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
23 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Trabzonspor - Başakşehir: Ali Şansalan
21.30 Göztepe - Gençlerbirliği: Batuhan Kolak
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
24 Ağustos Pazartesi
21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk