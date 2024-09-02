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Immobile-Manaj pozisyonu için çarpıcı yorum! Kırmızı kart çıkmalı mıydı?

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Immobile-Manaj pozisyonu için çarpıcı yorum! Kırmızı kart çıkmalı mıydı?

Spor Haberleri

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekibin 3 puana uzandığı mücadeleye damga vuran olay ise Immobile ile Manaj arasında yaşanan pozisyon oldu. İtalyan golcü rakibini yere indirirken, hakem sarı kart gösterdi. Sivasspor'un kırmızı kart beklediği pozisyonu eski hakemler değerlendirdi.

Beşiktaş hem ligde hem de Avrupa'da yoluna devam ediyor. Siyah-beyazlılar Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 yendi ve kayıpsız ilerleyişini sürdürdü.

Immobile-Manaj pozisyonu için çarpıcı yorum! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? - 1. Resim

Kartal'ın golleri; Immobile ve Fernandes'ten geldi. Ancak maça damga vuran pozisyon Immobile ile Rey Manaj arasında yaşandı. Karşılaşmanın henüz başında 34 yaşındaki golcü, rakibini vurarak yere indirdi. Direnç Tonusluoğlu, İtalyan forvete sarı kart çıkarırken, Sivasspor cephesi kırmızı kart itirazlarında bulundu.

Immobile-Manaj pozisyonu için çarpıcı yorum! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? - 2. Resim

 Maçın ardından hakem hocaları pozisyonu yorumladı. İşte o değerlendirmeler...

Ahmet Çakar: Immobile, Sivassporlu oyuncunun ensesine ve boynuna tokadını vuruyor. Hakem sarı kartla geçiştiriyor. VAR hakemi uyarmıyor. Cesur Türk hakemleri görmek istemedi. Maçın başında Beşiktaş 10 kişi kalmaktan kurtuldu.

Immobile-Manaj pozisyonu için çarpıcı yorum! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? - 3. Resim

Erman Toroğlu: O pozisyonda kırmızı çıkmaz, ağır olur. Herkes birbirini kovalıyor, Immobile atılsın öyle gidelim şampiyon olalım. Biz iyi oynayalım diyen yok.

Immobile-Manaj pozisyonu için çarpıcı yorum! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? - 4. Resim

Fırat Aydınus: Manaj'ın tahriği var. Sarı karta VAR karışamaz. Kırmızı da çıksa VAR karışamazdı. Hakem burada yorumunu sarıdan yana kullandı. Sınırda bir hareket. Ben de sarıyı destekliyorum.

Immobile-Manaj pozisyonu için çarpıcı yorum! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? - 5. Resim

Bahattin Duran: Manaj'ın ilk yaptığı hareketin cezası sarı kart. Immobile, Manaj'ın baş ve boyun bölgesine ellerine bastırıyorsa kırmızı kart.

Deniz Çoban: Ben burada gaddarlık görmüyorum. Beline sarılan Manaj'a tepki için Immobile döndü ve iki eliyle boynundan tutup yere ittirdi. Bunun cezası sarı kart.

Immobile-Manaj pozisyonu için çarpıcı yorum! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? - 6. Resim

Bülent Yıldırım: Bir aşırılık göremedim. Hakem pozisyonu görmüş ve hakemin kararı yeterli. Sarı kart doğru.

Düzenleyen:  - Spor
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