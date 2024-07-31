İngiliz basınından Beşiktaş'ın ilgilendiği Antony hakkında yeni iddia

Kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Manchester United'ın yıldızı Antony'i kiralamak istediği iddia edilmişti. İngiliz basınından, Antony ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bu sezon yeni transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş'ın, Manchester United'dan ayrılması beklenen Brezilyalı kanat oyuncusu Antony ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Siyah-beyazlıların, İngiliz kulübüyle sambacının kiralanması konusunda görüştüğü öne sürülmüştü. İngiliz basını bugün Antony'nin Beşiktaş'a transferi konusunda yeni bir iddia ortaya attı.

BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ YOK

Sky Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın Antony'e karşı herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Beşiktaş'ın bugüne kadar Antony transferi için hiç girişimde bulunmadığı belirtildi.

İNGİLİZLER HALA TEKLİF BEKLİYOR

Haberde ayrıca Manchester United'ın Antony için hala teklif beklediği ifade edildi. Antony geçen sezon Manchester United formasını 38 maçta giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.