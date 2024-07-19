İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevi için iş ilanı açtı! İşte kriterler

Gareth Southgate'in takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük arayışlarını sürdüren İngiltere Milli Takım'ı, menajerlik ilanı açtı. İşte İngiltere Milli Futbol Takımı'nı yönetmek için sahip olunması gereken kriterler...

EURO 2024 finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate görevinden istifa etti. İngiltere Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı için menajerlik ilanı açtı.

İŞTE KRİTERLER

İş ilanında gerekli kriterler arasında erkek milli takımı ile majör bir turnuva kazanabilme ve takımı geliştirme yer aldı. Diğer kriterler arasında UEFA Pro Lisans sahibi olmak, Premier Lig ya da diğer büyük liglerde başarılı geçmişe sahip olmak, liderlik özelliğine sahip olmak, baskıya karşı dayanıklı olmak yer aldı.

Southgate döneminde İngiltere, üst üste 2 Avrupa Şampiyonası finalinde bozguna uğramıştı.