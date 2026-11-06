İngiltere aday kadrosu belli oldu: Thomas Tuchel'den Cole Palmer açıklaması

İngiltere Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ve İspanya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu açıkladı. Teknik direktör Thomas Tuchel, Chelsea forması giyen Cole Palmer'ı listeye almadı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer'ı aday kadroya davet etmedi. Fulham'ın orta saha oyuncusu Josh King ile Borussia Dortmund forması giyen Jobe Bellingham ise ilk defa milli takım daveti aldı.

Wembley Stadı'nda 12 Kasım Perşembe günü Hırvatistan'ı ağırlayacak İngiltere, 15 Kasım Pazar günü ise Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda İspanya'ya konuk olacak.

Son iki yılda milli formayı 3 defa giyen Cole Palmer, en son mart ayında Japonya ile yapılan hazırlık maçında oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer almamıştı.

"ÇOK FAZLA KAMPI KAÇIRIYOR"

Alman teknik adam Tuchel, eylül ayında Palmer'ın kadroda olmamasıyla ilgili, "Çok fazla fırsatı kaçırıyor. Bunun için onu suçlamıyorum, bu sadece bir gerçek. Çok fazla kampı sakatlık nedeniyle kaçırıyor ve ben yalnızca gözümle tanık olduğum, takımımın içinde gördüğüm şeylere güvenmek istiyorum. Bunun için de kampta olmanız gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Thomas Tuchel

İngiltere'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United)

Savunma: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa, Ben White (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter)

Orta saha: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal)

Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Münih), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea)

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala