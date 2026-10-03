İngiltere, UEFA Uluslar Ligi’nde Hırvatistan’ı deplasmanda adeta gole boğdu. Harry Kane ve Bukayo Saka’nın ikişer gol attığı mücadelede İngilizler sahadan 7-0’lık tarihi galibiyetle ayrıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 3. hafta maçında Hırvatistan ile İngiltere, HNK Rijeka Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Tarihi tarife! İngilizler, Hırvatları 7 bitirdi

Konuk ekip, 8. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçerken, 21'de Jude Bellingham, 39'da Gordon ve 45'te Bukayo Saka ile golleri buldu ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Tarihi tarife! İngilizler, Hırvatları 7 bitirdi

Teknik Direktör Slaven Bilic, 2. yarıya 3 değişiklik ile başladı. Harry Kane, 53. dakikada kendisinin 2, İngiltere'nin 5. golüne imza attı. Saka, 68'de skoru 6-0'a getirirken, 87. dakikada Morgan Rogers, fileleri havalandırdı.



Tarihi tarife! İngilizler, Hırvatları 7 bitirdi

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, mücadeleden 7 gollü galibiyetle ayrılırken puanını 6'ya yükseltti. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala