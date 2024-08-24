Premier Lig'den 50 milyon euroluk sağ bek! Fenerbahçe aradığını buldu...

Ferdi Kadıoğlu'nun transferi sonrası sol bek pozisyonu için takviye arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Chelsea'nin deneyimli sol beki Ben Chilwell ile ilgileniyor. Chelsea'nin, 2020 yılında Leicester City'den 50 milyon euro karşılığında transfer ettiği Chilwell'i yeni sezonda kadroda düşünmediği öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler, Ben Chilwell transferi için girişimlerini sıklaştırmaya hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferinin ardından Chilwell için somut adımlar atacak.

Chelsea'nin teknik direktörü Enzo Maresca, Chilwell'in takımdaki geleceği konusunda yaptığı açıklamada, "Herkese süre vermem imkansız. Chilwell, harika bir oyuncu, ancak pozisyonu konusunda zorlanabileceğini kendisine ilettim" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'YE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Chelsea'nin, Ben Chilwell'in transferi için Fenerbahçe'ye her türlü kolaylığı sağlayacağı belirtiliyor. 27 yaşındaki sol bekin, Chelsea ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan ve 1 asistle katkı sağlayan Chilwell, Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.