İrfan Can Kahveci için rekor bonservis belirlendi! Başakşehir'e verilecek pay belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'ye teklif yağıyor. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu için rekor bonservis bedeli belirledi. Kahveci beklenen bedele satılırsa Başakşehir'de transferden pay alacak.

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına puanlar kazandıran Kahveci'ye talipler artıyor.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

İrfan Can Kahveci için Sevilla, Newcastle United, Lazio ve Rennes devrede. Haberde Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci'den 25 milyon Euro bonservis geliri beklediği vurgulandı.

Transferin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde milli futbolcu, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

Fenerbahçe'de bu alandaki rekor 21'er milyon euro ile Vedat Muriqi ve Elvir Baljic'e ait.

BAŞAKŞEHİR'E PAY VERİLECEK

Öte yandan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi 11 milyon euronun üzerinde bir rakama satması durumunda Başakşehir'e pay verecek.

Sarı-Lacivertliler, deneyimli futbolcunun transfer edildiği tarihte KAP'a yaptığı açıklamada 11 milyon euroyu aşan tutarın yüzde 20'sinin Başakşehir'e ödeneceğini bildirmişti.