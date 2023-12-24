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İskoçya takımı Celtic'ten insanlık dersi! Filistin için açılan pankartlar gündem oldu
İskoçya ekiplerinden Celtic, İsrail'in saldırısına uğrayan Filistin'e desteklerini sürdürüyor. Taraftarlar açılan pankartlarla saldırıları yeniden lanetledi.
Futbol dünyasında Filistin'e yönelik destek çağrıları devam ediyor.
İskoçya Premiership'in 18. haftasında Celtic'in sahasında Livingston'u 2-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada Celtic taraftarları Filistin halkını unutmadı.
İsrail'in saldırılarını kınayan İskoç taraftarlar pankartlar açarak tepki gösterdi.
Pankartta şu ifadeler yer aldı:
"Birçok ev bu gece üzgün. Mum ışığında birinin adını fısıldarlar. 20.000'den fazla kişi öldürüldü, 8000'den fazla çocuk"
UEFA DAHA ÖNCE CEZA VERMİŞTİ
UEFA, İskoçya devi Celtic ile İspanya'nın Atletico Madrid takımı arasında oynanan Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında tribünler aracılığıyla Filistin'i destekleyen Celtic'e, 17 bin 500 euro para cezası vermişti.
Türkiye Gazetesi / Ferhat Kızıltaş - Spor