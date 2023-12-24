İskoçya takımı Celtic'ten insanlık dersi! Filistin için açılan pankartlar gündem oldu

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8 bin çocuk ayakkabısıyla Gazze anması! 'Savaşı durdurun'

İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli saldırıları, 78. gününde sürerken, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Binnenrotte Meydanı'nda, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukları anmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Meydandaki anmada, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren çocuklara özel olarak, yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.