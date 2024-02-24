İsmail Kartal 6 ay Krunic'in peşinden koştu maça Mert Hakan Yandaş damga vurdu

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Krunic'in sergilediği performans taraftarların sabrını taşırırken, Mert Hakan Yandaş'ın mücadelesi ise ayakta alkışlandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Heyecan dolu mücadelede taraftarların yıldız futbolcuya tepkisi dikkat çekti.

POROZO'NUN GOLÜYLE FENERBAHÇE 1-0 GERİYE DÜŞTÜ

Heyecan dolu mücadelenin 58'inci dakikasında Kasımpaşa'nın kazandığı köşe vuruşunda topun başına Haris Hajradinovic geçti. Haris Hajradinovic'in şık ortasında Jackson Porozo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten ağlarla buluştu.

Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jackson Porozo, Fenerbahçe'ye attığı golle bir ilk yaşadı. Yıldız savunmacı, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

KRUNİC OYUNDAN ÇIKARKAN ISLIKLANDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 60'ıncı dakikada oyuna hamlede bulundu. Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder ile Rade Krunic kenara geldi. Kalan sürede Sebastian Szymanski ve Serdar Dursun forma şansı buldu.

Fenerbahçe'nin Milan'dan kadrosuna kattığı Rade Krunic, Kasımpaşa maçında şoke eden bir tepkiyle karşılaştı. Bosna Hersekli orta saha kenara gelirken tribünler tarafından ıslıklandı.

İSMAİL KARTAL 6 AYDIR PEŞİNDEYDİ

Rade Krunic tepkiler sonrası üzgün bir şekilde kenara geldi. Yıldız futbolcunun mutsuz olduğu gözlemlendi. Aslında İsmail Kartal'ın yaz ayı transfer döneminden beri peşinden koştuğu tecrübeli orta sahanın devre arasında takıma katılması ilk başlarda camiada takdirle karşılanırken, Krunic'in oynadığı futbol hem teknik heyette hem Sarı Lacivertli taraftarlarda tam bir hayal kırıklığı oluşturdu. Krunic'ten beklenen patlamanın Mert Hakan Yandaş'tan gelmesi ise ayrıca dikkat çekti.