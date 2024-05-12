İsmail Kartal derbi öncesi iddialı konuştu! Maç öncesi yaptığı motivasyon konuşmasını anlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımının 3-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından konuştu. Gelecek hafta oynanacak derbiyi değerlendiren Kartal, maç öncesi yaptığı konuşma hakkında da bilgi verdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36.haftasında Kayserispor engelini 3-0'la geçti. Sarı lacivertliler bu skorla birlikte puanını 93'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

BİZ İYİ BİR TAKIMIZ

İyi bir Futbol oynayarak kazandıklarını belirten İsmail Kartal, "Sonuçta biz iyi bir takımız. Sahaya hangi oyuncularla çıkarsak çıkalım hepsine güveniyorum. İyi futbol oynayarak kazanacağımızı tahmin edebiliyordum. Hafta içindeki enerjilerini görüyordum. Bu akşam her şey tahmin ettiğim gibi oldu. 3-0 gibi baştan sona üstün olduğumuz bir Fenerbahçe vardı sahada. Güzel bir galibiyet elde ettik ve yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

MAÇ ÖNCESİ YAPILAN KONUŞMA

Maç öncesi saha ortasında yaptıkları konuşmayla ilgili detay veren Kartal, "Kendi taraftarlarımızın önünde ne kadar birlikte olduğumuzu, ne kadar iyi olduğumuzu göstermelerini istedim. Onlar da elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DERBİSİ HAKKINDA

Son olarak Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Oyuncularım iyi oyuncular, kaliteli oyuncular. Hep beraber yarın sabah çalışmaya başlayarak Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız." şeklinde konuştu.