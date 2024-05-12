Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İsmail Kartal derbi öncesi iddialı konuştu! Maç öncesi yaptığı motivasyon konuşmasını anlattı

İsmail Kartal derbi öncesi iddialı konuştu! Maç öncesi yaptığı motivasyon konuşmasını anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmail Kartal derbi öncesi iddialı konuştu! Maç öncesi yaptığı motivasyon konuşmasını anlattı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımının 3-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından konuştu. Gelecek hafta oynanacak derbiyi değerlendiren Kartal, maç öncesi yaptığı konuşma hakkında da bilgi verdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36.haftasında Kayserispor engelini 3-0'la geçti. Sarı lacivertliler bu skorla birlikte puanını 93'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

BİZ İYİ BİR TAKIMIZ

İyi bir Futbol oynayarak kazandıklarını belirten İsmail Kartal, "Sonuçta biz iyi bir takımız. Sahaya hangi oyuncularla çıkarsak çıkalım hepsine güveniyorum. İyi futbol oynayarak kazanacağımızı tahmin edebiliyordum. Hafta içindeki enerjilerini görüyordum. Bu akşam her şey tahmin ettiğim gibi oldu. 3-0 gibi baştan sona üstün olduğumuz bir Fenerbahçe vardı sahada. Güzel bir galibiyet elde ettik ve yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

İsmail Kartal derbi öncesi iddialı konuştu! Maç öncesi yaptığı motivasyon konuşmasını anlattı - 1. Resim

MAÇ ÖNCESİ YAPILAN KONUŞMA

Maç öncesi saha ortasında yaptıkları konuşmayla ilgili detay veren Kartal, "Kendi taraftarlarımızın önünde ne kadar birlikte olduğumuzu, ne kadar iyi olduğumuzu göstermelerini istedim. Onlar da elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DERBİSİ HAKKINDA

Son olarak Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Oyuncularım iyi oyuncular, kaliteli oyuncular. Hep beraber yarın sabah çalışmaya başlayarak Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bütün maçları kazanması, Galatasaray'ın ise kaybetmesi gerekiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor, İstanbulspor engelini rahat geçti! Onuachu golleriyle Visca asistleriyle coştu - SporTrabzonspor, İstanbulspor engelini rahat geçti! Onuachu golleriyle Visca asistleriyle coştuFatih Karagümrük - Galatasaray maçı nefes kesti! Berkan Kutlu son dakikada damgasını vurdu - SporGalatasaray, Karagümrük'ü son dakikada geçtiKartal, Alanya'da eşitliği bozamadı! Goller 2.yarıda geldi - SporKartal, Alanya'da eşitliği bozamadı! Goller 2.yarıda geldiFenerbahçe'de Becao depremi! Yıldız oyuncu derbide yok - SporFenerbahçe'de Becao depremi! Yıldız oyuncu derbide yokAziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! 'İhtimali hala var' - SporAziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! 'İhtimali hala var'Süper Lig 36. hafta sonuçları ve puan durumu | Anlık skorlar - SporSüper Lig 36. hafta sonuçları ve puan durumu | Anlık skorlar
Sonraki Haber Yükleniyor...