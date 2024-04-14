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İsmail Kartal, Karagümrük maçını değerlendirdi! 'Bize yakışmadı'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmail Kartal, Karagümrük maçını değerlendirdi! &#039;Bize yakışmadı&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. İsmail Kartal, maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında Fatih Karagümrük engelini 2-1 ile geçti. Maçın ardından İsmail Kartal, basının önünde açıklamalarda bulundu.

İLK YARIDA OYNANAN FUTBOL BİZE YAKIŞMADI

Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendiren İsmail Kartal, "Öncelikle ilk yarı oynadığımız Futbol bize yakışmadı. Rakibimiz de buna izin vermedi. Onlar da bu maça çok iyi hazırlanmışlar. İlk devrede istediklerimizi yapamadık. Sonuçta bir de gol yedik ilk yarının sonunda. Devre arasında yaptığımız değişiklik ve oyuncularımızın kendine gelmesiyle, ikinci yarıya iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. Daha farklı kazanabilirdik. Bugün şampiyonluk yolunda önemli bir adım attık 3 puan olarak. İlk devrede bu karar üretkensiz bir maç oynamamıştık. Biz güçlü bir takımız. Konuşarak bunun üstesinden gelebiliyoruz. Karagümrük takımı iyi bir takım. Tolunay hoca iyi bir takım oluşturmuş. Karagümrük takımına ve Tolunay hocaya da başarılar diliyorum." dedi.

EN İYİ PERFORMANSINI ORTAYA KOYDU

İsmail Kartal sözlerini şöyle tamamladı, "Szymanski cezalı. Mert Hakan sakat. Her oyuncumuzu kullanmaya çalışıyoruz. Krunic girdiği pozisyonu gol atsa hem kendi rahatlayacak hem de biz rahatlayacaktık. Kaçırınca biraz demoralize oldu. Bütün oyuncular bizim oyuncularımız. Krunic bizim için değerli bir oyuncu. Sonuçta bizim için bütün oyuncular değerlidir. Livakovic ilk devre ve özellikle ikinci yarı bu sezonun en iyi performansını ortaya koydu."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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