İsmail Kartal, Sergen Yalçın'ın jokerini istedi Ali Koç hemen harekete geçti!

Süper Lig'in 24. haftasının ardından 'Markaj' kanalında Evren Göz'ün sorularını yanıtlayan Erdal Vahid, İsmail Kartal'ın istediği iki orta sahayı açıkladı. Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen Vahid, Crespo'nun gidişini değerlendirirken ünlü yorumcunun 'Takıma mutlaka bir takviye şart' sözleri oldukça dikkat çekti.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Markaj kanalında çok önemli açıklamalarda bulunan Erdal Vahid, İsmail Kartal'ın istediği iki yıldızı duyurdu. İşte Vahid'in gündeme damga vuran o istihbaratı...

ANTALYA'DA ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ

Fenerbahçe ilk yarı istediği ortamı buldu çok fazla final paslarında hata yapıldı. İkinci yarıda Dzeko, King, Szymanski, Tadic'in hepsinin pozisyonları vardı ama atamadılar. Fenerbahçe son dakikalarda gol de yiyebilirdi, Bonucci'nin attığı pas harikaydı. 3 puan çok iyiydi ama İsmail Kartal'ın bu maçı analiz etmesi lazım.

Cengiz Ünder eskiden çok tembeldi, maç içerisinde vuruş açısını bulacağı yerde yatar oradan skor üretmeye çalışırdı. Bir gün kendisine 'yıldız olmak istiyor musun?' dedim 'tabi abi tabi ki isterim' dedi, o zaman 'hareketli oynaman gerek' dedim. Cengiz Ünder kazanamayacağı mücadeleye girmiyor.

ÇAĞLAR VE DJİKU BUKSA'YI İYİ PAYLAŞTI

Çağlar'ın performansı beklentimin üstündeydi yaklaşık 1 seneden fazladır adam gibi maç oynayamadı. Çok pozitif oynadı, topu sadece karşılamadı baya derli toplu gözüktü. Çağlar ile Djiku'nun Buksa'yı iyi paylaşması dikkat çekti.

ALİ KOÇ BAŞKANLIĞI BIRAKMAMALI

Ali Koç 'kardeşim benimle uğraşıyorlar, uğraştıkları için Fenerbahçe'ye zarar veriyorlar' diyor. Ali Koç'un 5 yılı öyle ya da böyle kabul edelim ki başarısız. Bu sene yönetim çok iyi kadro kurdu sezon sonunda camia 'aa bunu neden yapmadı başkan' diyemez. Bana göre Ali Koç'un yola devam etmesi gerekiyor. Maddi açıdan kulübü çok rahatlattı, takımda en az 100 milyon euro'ya transfer olacak oyuncular var.

FENERBAHÇE SALİH UÇAN VE BERKAY ÖZCAN'LA İLGİLENDİ

Lincoln Henrique'nin gidşi için 'ah vah' yapılmaz ama Crespo'nun gidişi Fenerbahçe'yi etkileyebilir, Fenerbahçe'nin bir orta sahaya ihtiyacı var. Krunic gelince Crespo gitti, aslında Crespo sezon başında gidecekti. Fenerbahçe Berkay Özcan ve Salih Uçan için çalışma yaptı.

Bilindiği gibi Bucaspor'da Fenerbahçe'ye transfer olan Salih Uçan daha önce Aykut Kocaman döneminde İsmail Kartal ile birlikte çalışmıştı. Kariyerinde sürekli iniş çıkış yaşayan Salih Alanyaspor'da Sergen Yalçın'la çıkışa geçmiş tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.