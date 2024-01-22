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    İsmail Kartal'a Fatih Terim göndermesi: Korkudan oynayamıyorsun hocam

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'in 21. haftasını değerlendiren Ümit Özat, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'a Fatih Terim üzerinden gönderme yaparak 'Cesur ol hocam çift forvet oynamaktan korkma' tepkisi gösterdi.

    İsmail Kartal&#039;a Fatih Terim göndermesi: Korkudan oynayamıyorsun hocam
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 1-1 kalması, Galatasaray'ın ise deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yenmesinin ardından 'BTV' kanalında çok önemli açıklamalarda bulunan Ümit Özat, tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal hakkında 'Eline harika bir kadro verildi, Fenerbahçe'yi Yılmaz Vural çalıştırsaydı bu kadroyla 20 puan fark atar şampiyon olurdu' ifadelerini kullandı.

    'YILMAZ VURAL'A VER 20 PUAN FARKLA ŞAMPİYON YAPAR'

    Geldiği günden beri Davinson Sanchez ile Nelsson'un yan yana oynaması gerektiğini söylüyordum eğrisi doğrusuna denk geldi Abdülkerim sakatlandı şimdi Sanchez ile Nelsson beraber oynadılar.Okan Buruk Barış Alper'i sol bekte kullandı, sağ açıkta kullandı forvette kullandı, Kaan Ayhan'ı sol bekte kullandı, orta sahada kullandı stoper olarak kullandı. Okan Buruk'un elinde çok alternatifli bir kadro var.İsmail Kartal'ın kadrosunu Yılmaz Vural'a ver 20 puan farkla şampiyon olur. Samsunspor'a karşı hala çift forvet deneyemiyor hoca.

    İsmail Kartal'a Fatih Terim göndermesi: Korkudan oynayamıyorsun hocam

    EN KÖTÜ HOCA FENERBAHÇE'DE

    Zaha ile Tadic belki de en iyi oyunlarını oynadılar. Tadic çıkması gereken maçlarda çıkmıyor, en iyi maçında kenara alınıyor. Fenerbahçe şampiyon olursa bu başarı İsmail Kartal'a yazmaz ama şampiyonluk giderse bunun sebebi İsmail Kartal'dır.

    Fatih Terim'i bu kadar başarılı yapan şey sadece taktik bilgisi değil cesur oyunudur. Dört büyüklerin içinde en iyi kadro Fenerbahçe'de 4 büyüklerin en kötü hocası yine Fenerbahçe'de.

    İsmail Kartal'a Fatih Terim göndermesi: Korkudan oynayamıyorsun hocam

    'DARMADUMAN OLUR'

    Beşiktaş TFF 1.Ligi'nin liderine 4 atıyor ses yok, Fenerbahçe TFF Ligi'nin düşecek takımına 6 atıyor ortalık yıkılıyor. Trnava, Ludogorest, N'Jaalend maçları Fenerbahçe'ye ölçü değil. Fenerbahçe oyuncu olarak, Galatasaray oyun olarak önde.Eğer Okan Buruk Kaan Ayhan'ı sezon başında sol bek olarak planlasaydı Angelino'ya, Ndombele'ye bu kadar para verilmezdi. Okan Buruk Kaan'ın alternatif bir sol bek olduğunu yeni mi hatırladı.

    Galatasaray şampiyon olamazsa bu kulübü fazla etkilemez, ama Fenerbahçe olamazsa darmaduman olur mümkünatı yok. Okan Buruk maçtan sonra 'oyuncuları çok çabuk asıp kesiyoruz' diyor hocam oynat o zaman Ndombele'yi. Oyuncuları hazırlamak senin görevin eğer hazır olmuyorsa gönder o zaman.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ümit ÖzatFenerbahçeİsmail Kartal
    Haberler > Spor > İsmail Kartal'a Fatih Terim göndermesi: Korkudan oynayamıyorsun hocam
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