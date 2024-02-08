İsmail Kartal'dan Okan Buruk'u ters düz eden transfer hamlesi! 8 milyon euroluk yıldızı bedavaya Fenerbahçe'ye getirecek

Süper Lig'de devre arası transfer sezonu yarın kapanıyor. Daha önce Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü bombalarını patlatan Fenerbahçe'de yerli golcüyle yerli orta saha arayışlarına devam edilirken, İsmail Kartal'ın Okan Buruk'la şampiyonluk sevinci yaşayan 25 yaşındaki 10 numaraya talip olması ise bir hayli dikkat çekti.

Süper Lig'de liderliğini koruyan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise dün akşam adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı Lacivertli yöneticilerin 3 futbolcuyla ilgilendiği ortaya çıkarken, İsmail Kartal'ın Marsilya'da Yuto Nagatomo ile birlikte forma giyen Pape Gueye ismine sıcak bakması ise bir hayli dikkat çekti.

YERLİ GOLCÜ SERDAR DURSUN

Teknik direktör İsmail Kartal, yerli bir hücum oyuncusu almak istediklerini söylemişti. Umut Nayir’in gidişinin ardından bu bölgede sayı olarak eksilen Fenerbahçe eski oyuncusu Serdar Dursun’u ısrarla istiyor. Milli oyuncu, sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. Tecrübeli golcü, Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük’ün anlaşmasını bekliyor. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon görev aldığı 25 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.

PAPE GUEYE NEREDEYSE BEDAVAYA...

Fenerbahçe’nin Marsilya’da forma giyen 25 yaşındaki Pape Gueye ile ilgilendiği ortaya çıktı. Senegalli orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 25 yaşında ve 1.89 boyunda olan Pape Gueye 17 kez Senegal Milli Takım formasını giydi. Kanarya, sembolik bir bedelle Gueye’yi kadrosuna katmak istiyor.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Marsilya ile sorunlar yaşayan ve kadro dışı da kalan Gueye’nin de takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Asıl mevkisi ön libero olan Gueye merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Gueye’nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro. 2020-21 sezonunda Marsilya'da forma giyen Gueye, Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo ile birlikte oynadı. İsmail Kartal'ın orta saha bölgesinde oynayan tam 7 futbolcusu bulunurken, Gueye'nin nasıl forma giyeceği merak konusu.

ORTA SAHAYA DA YERLİ HAMLESİ

Teknik direktör İsmail Kartal’ın transferine onay verdiği Berkay Özcan için harekete geçen Fenerbahçe, Başakşehir ile temaslarda bulunuyor. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Başakşehir’in beklentisi 4 milyon Euro. Sarı-Lacivertli yönetim ise rakamın daha düşmesi için pazarlıkları sıkı tutuyor. Fenerbahçe, Berkay Özcan’ı renklerine bağlayarak hem bu sezonu hem de gelecek sene daha da önem kazanacak olan yerli yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Daha önce Okan Buruk ile birlikte çalışan Berkay Özcan Sarı Kırmızılı kulüp tarafından da istenmişti. Berkay, Buruk'la bir de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.