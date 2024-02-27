İsmail Kartal'ı Emre Belözoğlu değil Fatih Terim'in öğrencileri yıktı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Ankaragücü, Fenerbahçe'yi Morutan, Tasos ve Garry Rodrigues'in golleriyle 3-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

MORUTAN - TASOS - RODRİGUES

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü 3-0 kazanırken golleri; 10. dakikada Olimpiu Morutan, 33. dakikada Tasos Chatzigiovanis ve 87. dakikada Garry Rodrigues kaydetti. Bu sonuçla birlikte Ankaragücü adını yarı finale yazdırırken, Fenerbahçe kupaya veda eden taraf oldu. Ankaragücü, yarı finalde Beşiktaş-Konyaspor eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

İSMAİL KARTAL ROTASYONA GİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü karşısında takımının kadrosunda büyük bir rotasyon yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın 11'inden 8 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Kasımpaşa maçında 11'de oynayan Livakovic, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, Dzeko'yu yedek oturtan İsmail Kartal, Çağlar Söyüncü'yü ise kadroya dahil etmedi.

Kartal bu isimlerin yerine ilk 11'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Müldür, Bonucci, Osayi Samuel, Zajc, Szymanski ve Batshuayi'ye şans tanıdı. Son maçın ilk 11'inde oynayan Tadic, Cengiz Ünder ve Krunic ise bugün de sahaya ilk 11'de çıktı.

AFRİKA KUPASI'NDAN SONRA OSAYİ FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Osayi Samuel, 12 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 11 resmi maç kaçıran, geçen hafta da sakatlığı nedeniyle oynayamayan Osayi, MKE Ankaragücü maçıyla formasına kavuştu.

Nijeryalı oyuncu son olarak 24 Aralık'taki Galatasaray maçında forma giymişti.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 5 DEĞİŞİKLİK

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son lig maçına göre takımında 5 değişiklik yaptı.

Belözoğlu, sakatlığı bulunan Efkan Bekiroğlu ile Atakan Çankaya, Bahadır Han Güngördü, Pedrinho, Bassogog'un yerine Ertaç Özbir, Saponara, Ali Kaan Güneren, Kitsiou ve Morutan'a şans verdi.

ERYAMAN STADI DOLUYDU

Eryaman Stadı'nda tribünlerin büyük bir oranı doldu.

MKE Ankaragücü taraftarı tribünlerin tamamını doldururken, Fenerbahçeliler de kendilerine ayrılan deplasman tribününde boş yer bırakmadı.

CENGİZ ÜNDER SON DERECE MÜSAİTTİ

Maçın 4. dakikasında sol kanattan Dusan Tadic'in arka direğe yaptığı ortaya gelişine sert vuran Cengiz Ünder'in vuruşu direğin yanından auta gitti.

SZYMANSKİ'NİN ŞUTUNU ERTAÇ ÇIKARDI

Maçın 9. dakikasında ceza alanı dışında topla buluşan Szymanski'nin sert vuruşunu kaleci Ertaç güçlükle kornere çeldi.

MORUTAN'DAN HARİKA GOL

Maçın 10. dakikasında Ankaragücü 1-0 öne geçti. Sağ çaprazda uzak mesafeden kaleyi deneyen Olimpiu Morutan'ın sert vuruşu takım arkadaşı Ali Kaan'a çarparak ağlarla buluştu.

ALİ SOW ATAMADI

Maçın 12. dakikasında Ankaragücü ikinci gole çok yaklaştı. Tasos'un ceza alanından yaptığı vuruşu kurtaran İrfan Can'ın çeldiği topu kale ağzından ağlara göndermek isteyen Ali Sowe, golü bulamadı.

TASOS YAKLAŞIK 70 METRE TOP SÜRÜP GOLÜNÜ ATTI

Maçın 33. dakikasında Ankaragücü farkı ikiye yükseltti. Hızlı gelişen Ankaragücü hücumunda ceza alanı önünde topla buluşan Tasos Chatzigiovanis, yerden uzak köşeye yaptığı vuruşla durumu 2-0'a yükseltti.

ZAJC - OSAYİ VE KRUNİC ÇIKTI

Maçın ikinci yarısı öncesi Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Serdar Dursun oyuna dahil oldu. Osayi Samuel, Rade Krunic ve Miha Zajc oyundan çıktı.

MORUTAN BOŞ KALEYE ATAMADI

Maçın 60. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun kalecisi İrfan Can'a atmak istediği geri pasta araya giren Morutan, kaleciyi çalımlayıp şutunu atmak istedi ancak kaleci İrfan Can topu çeldi. Seken topu Ferdi uzaklaştırdı.

MERT ÇETİN'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Maçın 69. dakikasında Ankaragücü, Mert Çetin'in kafa vuruşu ile üçüncü golü buldu ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesinin ardından Mert Çetin'in pozisyonu için endirekt vuruş kararı verildi.

G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN ESKİ YILDIZI GARRY RODRİGUES SKORU TAYİN ETTİ

Maçın 87. dakikasında sol kanattan topu taşıyan Macheda topu kale ağzına çevirdi ve Garry Rodrigues topu ağlara gönderdi. Önce ofsayt bayrağı kalkan pozisyon için VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-0 Ankaragücü lehine sonuçlandı.

FATİH TERİM'İN ÖĞRENCİLERİ İSMAİL KARTAL'I YIKTI

Ankaragücü-Fenerbahçe maçında oynadıkları futbol ve attıkları gollerle yıldızlaşan Morutan-Garry Rodrigues'in daha önce Fatih Terim'le çalışmaları ise büyük dikkat çekti. Daha önce Terim'le şampiyonluk yaşayan Rodrigues 9 milyon euro'ya Al Ittıhad Jeddah'a transfer olmuştu. Morutan ise Burak Elmas döneminde Terim'in raporuyla Sarı Kırmızılı takıma imza atmıştı.