İsmail Kartal'ın anlaştığı Süper Lig takımı belli oldu! Ali Koç devreye girdi Fenerbahçe'nin kaderi değişti

Fenerbahçe-Alanyaspor maçından sonra 'GurmeSpor' kanalında 90 dakikanın değerlendirmesini yapan Serhat Akın, tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Akın'ın dikkat çeken yorumları...

Süper Lig'in 25. haftasında Ülker Stadı'nda Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisine düştü. 90 dakikanın ardından İsmail Kartal hakkında çok sert ifadeler kullanan Serhat Akın, tecrübeli teknik adamın oyuncu değişikliklerini eleştirirken, Akın'ın 'Sezon başında Sivasspor'dan haber bekleyen hocayı Fenerbahçe'ye getirirseniz bu sonuçlar normaldir' sözleri gündeme adeta damga vurdu.

İSMAİL KARTAL'A RAĞMEN BURALARA KADAR GELİNDİ

Fenerbahçe'de futbolcuları tebrik ederim Süper Lig'in 25. haftasına kadar işi buraya getirdiler. Alanyaspor'a bakıyorum Kadıköy'e kenetlenip gelmişler. Metin Aktaş tünelde Bonucci ile kavga ediyor bu Alanyaspor'un ne kadar kenetlendiğini gösterir. Bana göre Tadic'in hareketi kırmızı kart, penaltı pozisyonu ise burada engelleme var bence penaltı yani her şeye rağmen 2-2 berabere bitti maç.

ALİ KOÇ'UN FUTBOL BİLGİSİ SIFIR

Fenerbahçe hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en çok gol atan takımı, öyle diyorlar Ali Koç öyle diyor, başkan divanda şov yapıyor, başkanın futbol bilgisi yok ki kendi kendine konuşuyor. 100 bilmem kaç golle Bayer Leverkusen'den fazla atmışız diyorsun sen hangi seviyedesin onlar hangi seviyede. Tamam rekor kırdın peki kaçıncısın? Galatasaray senin kadar gol atamadı lider. 100 gol atınca şampiyon mu olunuyor hiç mi utanma yok sizde. Samsun maçında 2 puan gidiyor İsmail Kartal diyor ki 'böyle puan kayıpları olur normaldir' bunu der demez İsmail Kartal'a teşekkür edip gönderecektiniz.

DZEKO ÇIKIYOR KENT GİRİYOR

Ryan Kent'i göndermek için her şeyi yaptı İsmail hoca bir bakıyorum Kent'i kurtarıcı olarak oyuna alıyor. Sen Samsunspor'la Alanyaspor'a evinde puan kaybediyorsan şampiyonluğu hak etmiyorsun. Dzeko'yu neden oyundan çıkarıyorsun? Dzeko çıkıyor Kent giriyor bunun sebebi korkaklıktır. Fenerbahçe'nin oyun sistemi Krunic'e göre değil. Krunic'i sen istedin ama Krunic üzerinden top oynamıyorsun. Çağlar'la-Djiku uzun oynuyor, uzun çıkıyorlar Krunic iki stoperin arasına giriyor koskoca orta sahayı İsmail'e bırakıyor.

Bu takım İsmail Kartal'a rağmen bu kadar puan topladı bu kadar gol attı. İsmail Kartal oyunu hiç okuyamıyor, UEFA Konferans Ligi'nde kadroya yazmayacağı Kent'i kurtarıcı olarak oyuna alıyor. Fenerbahçe tarihinin en şanslı hocasısın, böyle bir kadro eline verilmiş 3 kez Fenerbahçe'ye gelmişsin, hem de hiçbir başarın yokken.

JORGE JESUS'A DİŞ GEÇİREMEDİLER İSMAİL KARTAL'I GETİRDİLER

Bunlar gizli bilgi açıklıyorum; sezon başında Sivasspor'dan haber bekleyen hocayı getirirsen... Ali Koç Jorge Jesus'a dişini geçiremedi, biz elin Portekizlisine hesap mı vereceğiz, soyunma odasına giremiyoruz diye başkanı doldurdular ve İsmail Kartal'ı getirdiler. Galatasaray'ın sol beki yok, Ndombele diye bir oyuncu aldılar 100 kilo Okan Buruk şapkadan tavşan çıkarıyor kendi evinde 13 maçta 39 puan sen kendi evinde 9 puan kaybetmişsin.