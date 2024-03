İspanyol basını ilk golünü atan Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! 'Galibiyetin üstüne krema koydu'

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, Celta Vigo karşısında ilk golünü kaydederek tarihi bir gece yaşadı. İspanyol basını genç oyuncuya övgüler yağdırarak Carlo Ancelotti'nin daha fazla oynatması gerektiğini bildirdi.

İspanya La Liga lideri Real Madrid, 29. hafta karşılaşmasında Celta Vigo'yu 4-0 mağlup etti.

Ev sahibinde forma giyen Türk futbolcu Arda Güler, 89'da oyuna girerek 90+4'te ilk golünü kaydetti.

İlk golünü atan Arda'ya takım arkadaşları eşlik ederek tebrik etti.

İspanyol basını Türk yıldızın ilk golünün ardından övgüler yağdırarak daha fazla oynatılmasına dikkat çekti.

MARCA: ARDA HOCASINDAN DAHA FAZLASINI BEKLİYOR

Marca gazetesinde 'Arda Güler, Ancelotti'yi dinlerse yıldız olacak' başlığıyla yayınlanan haberde şu satırlara yer verildi: "Ancelotti Türk futbolcuya süre vermeye pek istekli görünmüyordu. Skor 3-0 olunca İtalyan çalıştırıcı kendisine bir kaç dakikalık süre tanıdı. Bu kadar sürede ne yapabilirdi ki? Koşullar ne olursa olsun, genç futbolcu az zamanını değerlendirdi. Oyunun son bölümünde kaleciyle karşı karşıya kaldı ve kaçırmadı. Takım arkadaşları bu golü coşkuyla kutladı. Arda hocasından daha fazlasını bekliyor. İtalyan teknik adam da kendince bir şeyler biliyor. Madrid'de yıldız olmak istiyorsa sabırlı olması gerekiyor. Kaliteli olduğu ortada."

DEFENSA CENTRAL: TARİH YAZDI, KLASINI KONUŞTURDU

Defensa Central internet sitesinde 'Arda Güler tarih yazdı' başlığıyla yayınlanan haberde şu ifadeler kullanıldı: "Arda Real Madrid formasıyla ilk golünü attı. Madrid taraftarları bu futbolcuyu gerçekten sahada görmek istiyorlardı. Kendisinin hakkında söylenenler ve sergiledikleri göz önünde bulundurulduğunda böyle olması da normaldi. Pek çok kişi Arda'nın daha çok öne çıkarılmıyor oluşuna bir anlam veremiyor. Ancak şimdi fileleri havalandırınca ilgiyi üzerine çekti. Arda'nın attığı gol kalitesini ortaya koydu. Soğukkanlılığı dikkat çekti ve klasını konuşturdu. Eski Fenerbahçeli futbolcu, Celta Vigo maçında yaşananları unutmayacak."

AS: EN ÇOK SEVİNDİREN GOL

As gazetesi yazarı Alfredo Relano, maçla ilgili köşe yazısında önemli bir bölümü Arda Güler'e ayırdı. Genç futbolcu her ne kadar sadece farkı artıran son golü atmış olsa da, maçta en büyük sevinç oluşturan golün bu gol olduğunu savunan Relano "En çok sevindiren gol, Arda Güler'in kaydettiği goldü. Artık geri sayıma geçilen dakikalarda Ceballos'tan güzel bir pas yakaladı, Guaita'nın etrafından dolaştı ve sağ ayağıyla, dar açıdan fileleri havalandırdı. Herkesin bu çocuğun golünü sevinçle karşılaması, takımdaki dostluk atmosferini her şeyden daha iyi açıklıyor. Kendine olan güvenini artıracak bir golün sevinci de bu."

RELEVO: GALİBİYETİN ÜSTÜNE KREMA

Relevo internet sitesinde Arda Güler'in ilk golünü kaydetmesiyle ilgili haber 'Arda Güler'in bu gole ihtiyacı vardı ve Real Madrid soyunma odası da bunu biliyordu' başlığıyla yayınlandı. Haberde "Türk oyuncu, Celta karşısında attığı ilk golle galibiyetin üstüne krema koydu. Takım arkadaşları ve Ancelotti bu golün ardından ona sevgi göstermek için çaba harcadılar." denildi.