Fenerbahçe - Pendikspor maçı nefes kesti! 3 kırmızı kart, 5 gol, 1 penaltı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u 4 -1 yenerek zirve takibini sürdürdü. İlk devreyi 1-0 geride kapatan Sarı-lacivertliler ikinci yarıda 3 puana uzandı.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Pendikspor kozlarını paylaştı.

İlk devreyi Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 geride geçiren ev sahibi ekip, Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 4-1 galip geldi.

Konuk ekipte teknik direktör İbrahim Üzülmez ile beraber futbolculardan Welinton ve Lusamba kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

FENERBAHÇE ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Galatasaray'ın kazandığı haftada kayıp yaşamayan Fenerbahçe, 76 puanla ikinci sırada yer aldı.

Küme düşme hattında bulunan Pendikspor ise 26 puanla 19. sıraya geriledi.

Fenerbahçe gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

FENERBAHÇE 4 - 1 PENDİKSPOR ÖZETİ

4' Cengiz Ünder'in frikik vuruşu az farkla yan ağlara gitti.

9' Hakem Kadir Sağlam, oyunu geç başlattığı için Pendikspor kalecisi Erdem'i uyardı.

30' Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Thiam'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Halil Akbunar, uçarak yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Halil Akbunar, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.

33' Edin Dzeko hava topunun ardından yerde kaldı. Boşnak forvetin kaşında açılma oldu. Sağlık ekipleri Dzeko'nun başına bandaj sardıktan sonra, Dzeko oyuna devam etti.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 11 dakika eklendi.

59' Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışında çaprazdan ayakiçi vuruşuyla köşeye gönderdiği topta skoru eşitledi.

71' Welinton ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

87' Batshuayi penaltı vuruşunda takımını öne geçirdi.

90+1' Arnaud Lusamba önce faulü nedeniyle sarı kart gördü, ardından hakemi alkışlayarak tepki gösteren oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

90+4' Ferdi Kadıoğlu bu sezon ilk kez ağları sarstı ve takımını 2 farklı öne geçirdi.

90+9' İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından vuruşunda takımının 4. golünü kaydetti.