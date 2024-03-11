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250 liraya internetten diploma aldı, 30 hastayı tedavi etti

Düzenleyen: / Kaynak: TRT Haber
- Güncelleme:
250 liraya internetten diploma aldı, 30 hastayı tedavi etti
Brezilya, Haber

Dünya Haberleri  / TRT Haber

İnternetten sadece 8 dolara sahte diploma satın alan genç kadın, 30 hastayı tedavi ettiğini belirtti ve suçunu kabul etti.

Bir 'sahte doktor' vakası da Brezilya'da yaşandı. Sao Paulo kentinde 27 yaşındaki Mirian Santana, internetten satın aldığı sahte belgeyle 30 kişiyi tedavi etti.

DOKTORLARIN ŞÜPHESİ ORTAYA ÇIKARDI

8 dolara yani yaklaşık olarak 250 liraya satın aldığı belge, diğer sağlık uzmanlarının kendisinden şüphelenmesi üzerine tespit edildi. Uzmanlar, farklı isimdeki gerçek bir doktora ait olan sicil numarasını kontrol etti ve gerçek ortaya çıktı.

İŞİ NASIL BULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis, ilk iş gününde yakayı ele veren Santana'nın mesleğinin onaylanmadığını söyledi. Klinikteki işi ise Belediye Binası ile ihale sürecine katılan bir dış kaynak şirketi aracılığıyla bulduğu belirtildi.

Santana yasa dışı meslek icrası, ideolojik sahtecilik, sahte belge kullanma, hayati tehlike oluşturma ve zimmete para geçirmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: TRT Haber
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