Arda Güler Real Madrid'deki ilk golünü attı! Türk yıldız rakipleri çalıma dizdi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, Madrid formasıyla ilk golünü Celta Vigo ağlarına gönderdi. Milli futbolcumuz golden sonra büyük sevinç yaşadı.
İspanya La Liga'nın 29. haftasında Celta Vigo'yu konuk eden Real Madrid, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Türk futbolcu Arda Güler, İspanya'da ilk defa gol sevinci yaşayarak tarihe geçti.
Genç oyuncu oyuna girdikten sonra rakipleri çalıma dizerek kaleciyi avladı.
ARDA GÜLER'İN REAL MADRİD'DEKİ İLK GOLÜ
Kaynak: Türkiye Gazetesi