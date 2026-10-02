İsrail ekibinden Beşiktaş maçı için itiraz: UEFA'ya şok başvuru

Futbol ve basketbolda Türk takımları, İsrail ekipleriyle iç sahada oynayacağı maçların hepsini güvenlik gerekçesiyle yurt dışında oynamak zorunda kalıyor ve iç saha avantajını kaybediyor.

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Çocuk katili İsrail, sporda da kulüplerin başını ağrıtmaya devam ediyor. Dünyada yankılanan büyük tepkilere rağmen UEFA, kendi organizasyonlarında İsrail takımlarını menetmekten kaçınıyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki altıncı maçında 26 Kasım’da İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile iç sahada oynaması gereken maçı, güvenlik gerekçesiyle başka bir ülkede oynamak zorunda kalacak.

UEFA DEĞİŞTİREBİLİR

Ancak İsrailliler bir kere daha mızıkçılık yaptı. Batum’un Sarp Sınır Kapısı’na sadece 20 kilometre uzakta olduğunu ve Türklerin kimlikleriyle elini kolunu sallayarak Gürcistan’a geçebileceklerini belirten İsrail tarafı, maçın yerinin değiştirilmesi ya da seyircisiz oynanması için UEFA’ya başvuruda bulundu. UEFA konuyu yeniden değerlendirecek.

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